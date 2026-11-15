쿠팡, 가전·디지털 블랙프라이데이 개최...라이브 추가 할인·경품까지

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 15일 가전·디지털 블랙프라이데이 기획전을 16일부터 진행한다고 밝혔다
- 기획전에는 삼성전자·LG전자 등 주요 브랜드와 생활·프리미엄 가전이 참여한다
- 쿠팡은 23일부터 27일까지 라이브 방송으로 추가 할인과 경품 혜택을 제공한다
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삼성·LG·인텔 등 주요 브랜드 참여, 파격 할인가·인기 상품 제안
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 쿠팡이 연말 쇼핑 시즌을 맞아 인기 가전 및 디지털 기기를 대폭 할인하는 블랙프라이데이 기획전을 진행한다.
쿠팡은 16일부터 29일까지 삼성전자, LG전자, 인텔, HP 등 국내외 주요 브랜드가 참여하는 '가전·디지털 블랙프라이데이' 기획전을 연다고 15일 밝혔다.
삼성 갤럭시 탭 S12는 카드 할인과 최대 5만원 쿠팡캐시 적립 혜택을 받을 수 있다. JBL 음향 기기는 와우회원 전용 할인 쿠폰으로 구매 가능하다. 뱅앤올룹슨, 바워스앤윌킨스, 케프, 포칼, 캠브리지 등 프리미엄 오디오도 함께한다.
전자레인지, 미니오븐, 핸드·스틱청소기, 진공청소기 등 생활 가전을 중심으로 구성했다. 건강·난방 가전 코너와 가격대별 특가 코너(9만9000원 이하, 10만원 이상)를 운영한다.
'블프페스타 라이브' 방송은 23일부터 27일까지 5일간 진행된다. LG전자, 인텔, 샤오미, 바디프렌드 등이 참여해 실시간 시청 고객에게 추가 할인을 제공한다. LG전자는 신상품 '오브제컬렉션 하이드로타워' 가습기를 선보이며 방송 중 단독 혜택을 제공할 예정이다. 라이브 방송 중에는 경품 추첨도 진행된다.
정기동 쿠팡 가전디지털 본부장은 "연말 블랙프라이데이 시즌을 맞아 고객들이 평소 눈여겨보던 가전 및 디지털 기기를 알뜰하게 장만할 수 있도록 대규모 행사를 준비했다"며 "유명 브랜드의 뛰어난 제품들을 편리한 로켓배송과 파격적인 혜택으로 한자리에서 만나보시길 바란다"고 말했다.
raul1649@newspim.com