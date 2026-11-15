이마트 '방한대전', 난방가전·방한용품 최대 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 15일 겨울 난방·방한용품 할인 행사를 시작했다.
- 오는 25일까지 난방가전과 겨울 의류 등을 최대 30% 할인한다.
- 19일부터 온수매트를 행사카드 결제 시 8만원 할인 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
등산용품, 의류 등도 신세계 포인트 할인 혜택
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 이마트가 본격적으로 시작된 추위에 맞춰 겨울 난방·방한용품 할인 행사를 시작한다.
이마트는 오는 25일까지 히터, 온수매트 등의 난방가전과 겨울 의류, 방한용품 등을 최대 30% 할인 판매하는 '방한 대전'을 진행한다고 15일 밝혔다. 고객들이 합리적인 가격에 난방·방한용품들을 준비할 수 있도록 난방가전 및 겨울 의류, 방한용품을 할인 판매한다.
이마트는 행사 기간 동안 소형 난방가전을 신세계 포인트 적립 시 최대 25%까지 할인 판매한다. 신일 선풍기형 하이라이트 히터는 9만9000원에서 7만4000원으로, 신일 에코팬 큐브히터는 16만9000원에서 12만9000원으로 구매할 수 있다.
19일부터는 경동나비엔과 협력한 '일렉트로맨x경동나비엔 숙면 온수매트'를 행사카드 결제 시 8만원 할인한다. 싱글 사이즈는 27만9000원에서 19만9000원으로, 퀸 사이즈는 29만9000원에서 21만9000원으로 판매된다.
겨울 의류와 방한용품도 함께 할인된다. 플리스·니트 장갑은 2980원, 공군모자·스키장갑은 5980원의 균일가로 판매되며, 하루온 핫팩 전 품목은 신세계 포인트 적립 시 30% 할인된다.
아웃도어프로덕츠, 마운틴리베로 등산용품과 버팔로, 마운틴벨리 등산의류도 신세계 포인트 적립 시 30% 할인 판매한다.
정우진 이마트 마케팅담당은 "기온이 떨어지고 갑작스러운 한파가 찾아올 것으로 예상되어 방한 대전 행사를 기획했다"며 "고객들이 이번 방한 대전 행사를 통해 합리적인 가격에 방한 용품을 구입하고, 따뜻한 겨울을 보낼 수 있길 바란다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com