에이피알, 국내외 ESG 평가서 지속가능경 역량 입증

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 15일 국내외 ESG 평가에서 우수 등급을 획득했다
- 한국ESG기준원 통합 A등급과 MSCI BBB등급을 기록했다
- 지속가능경영보고서 발간과 ESG 정보공개를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 국내외 주요 ESG 평가기관으로부터 우수한 평가를 받으며 지속가능경영 체계 구축 성과를 입증했다.
에이피알은 올해 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 평가에서 통합 A등급을 획득하고, 글로벌 ESG 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 ESG 평가에서도 BBB등급을 기록했다고 15일 밝혔다.
에이피알은 올해 6월 지속가능경영보고서를 처음 발간하는 등 ESG 경영 성과에 대한 정보공개와 투명성을 강화하고, 환경·사회·지배구조 전반에 걸친 관리 수준을 꾸준히 강화했다.
보고서에는 국제 지속가능경영 공시 기준(GRI, SASB)과 UN SDGs를 반영했으며, 중대성 평가를 도입해 정보의 체계성과 신뢰도를 높였다. 국문과 영문 보고서를 모두 공개했고 공식 온라인 ESG 페이지도 개편했다.
앞으로 환경 분야에서는 온실가스 배출량 관리 기반을 마련하고 환경정보의 체계적 관리와 공개를 강화한다. 사회 분야에서는 임직원과 협력사 등 이해관계자와의 상생 및 사회적 책임 이행을 강화하고, 지배구조 측면에서는 경영 투명성과 의사결정의 신뢰성을 높일 방침이다.
에이피알 관계자는 "국내외 주요 ESG 평가기관으로부터 긍정적인 평가 결과를 연이어 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 환경·사회·지배구조 전반의 관리 수준을 지속적으로 높이고 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영 체계를 확립해 기업의 장기적인 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com