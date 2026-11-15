LG화학, 당뇨병 인식개선 '블루트리 캠페인' 동참

AI 핵심 요약beta
- LG화학은 15일 세계 당뇨병의 날을 맞아 캠페인에 동참했다
- LG화학은 임직원 대상 당뇨병 인식 개선 행사를 진행했다
- 정기 검진과 혈당 관리의 중요성을 알리는 활동을 펼쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG화학이 '세계 당뇨병의 날'을 맞아 대한당뇨병학회의 '블루트리 캠페인'에 동참했다.
LG화학은 '세계 당뇨병의 날'을 맞아 대한당뇨병학회가 주관하는 '블루트리 캠페인(Blue Tree Campaign)'에 동참해 임직원 대상 당뇨병 인식 개선 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.
회사는 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크 사옥에 캠페인 공간을 마련하고, 당뇨병에 대한 올바른 이해와 관심을 상징하는 '푸른빛(Blue Light)'의 의미를 알리는 참여형 행사를 열었다.
사옥 내 임직원들에게 대한당뇨병학회 공식 마스코트 '당당이' 인형과 캠페인 슬로건 키링을 증정하며 당뇨병 조기 발견을 위한 정기 검진과 혈당 관리의 중요성을 알렸다.
블루트리 캠페인은 'Blue Light, Better Tomorrow(일상을 밝히는 푸른 빛, 더 나은 내일)'를 슬로건으로 내건 활동이다. 개인이 아닌 지역 공동체가 함께 관리해야 할 질환으로 당뇨병에 대한 인식을 개선하기 위해 대한당뇨병학회가 LG화학을 비롯한 여러 기업들과 손잡고 진행 중이다.
raul1649@newspim.com