롯데마트·슈퍼, 나눔 러닝 '통큰런' 개최 6000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트·슈퍼가 14일 시민 참여형 기부 러닝 페스티벌을 개최했다.
- 시민과 임직원 3000명이 참여해 참가비 6000만원 전액을 기부했다.
- 기부금은 취약계층 난방 지원과 어린이 재활치료에 사용될 예정이다.
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시민·임직원 3000명 참여, 완주자에 PB 패키지 및 경품 증정
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 롯데마트·슈퍼가 대형마트 업계에서는 처음으로 시민 참여형 기부 러닝 페스티벌을 개최했다.
롯데마트·슈퍼는 14일 서울 마포구 상암 월드컵공원에서 나눔 러닝 페스티벌 '통큰런'을 열었다고 15일 밝혔다. 시민과 임직원 3000명이 참여한 이번 행사에서 참가비 6000만원 전액을 기부했다.
기부금은 일반 참가자 2000명이 낸 1인당 3만원의 참가비로 마련됐다. 이 중 3000만원은 희망친구 기아대책을 통해 겨울철 에너지 취약계층의 난방비와 방한용품 지원에 사용되고, 나머지 3000만원은 하남 보바스병원 어린이재활센터에 전달돼 뇌성마비와 발달지연 환아의 재활치료 및 센터 운영에 투입된다.
행사는 희망친구 기아대책과 공동 주최하고 서울시가 후원했다. 참가 신청은 일반 참가자 2000명 모집이 22분 만에 마감됐으며, 나머지 1000명은 사내 공모로 선발된 임직원과 가족, 지인이 참여했다. 코스는 3km 가족런과 5km, 10km 등 3개 부문으로 운영됐다.
완주자에게는 자체브랜드 '오늘좋은' 상품 패키지와 모바일 상품권, 완주 메달을 지급했다. 현장 추첨을 통해 롯데호텔 숙박권, 라세느 뷔페 식사권, 가민 스마트워치 등의 경품도 전달했다.
차우철 롯데마트·슈퍼 대표이사는 "이번 통큰런은 고객과 임직원이 한마음으로 달리며 나눔의 가치를 직접 실천한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 통큰을 상생과 나눔의 가치로 확장하고, 취약계층과 환아들을 지속적으로 돕기 위해 통큰런을 비롯한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com