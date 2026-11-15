신세계백화점, 19일까지 와인위크 개최...연말 성수기 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 15일 전점에서 연말 와인위크를 오는 19일까지 진행했다
- 샴페인과 위스키, 매그넘 와인을 중심으로 다양한 상품을 확대 구성했다
- 서로 다른 와인 두 병을 약 40% 할인하고 빈티지 와인 예약도 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
송년모임 겨냥해 매그넘 사이즈도 확대, 사전 예약·구매 할인
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 신세계백화점이 오는 19일까지 전점에서 연말 홈파티와 송년 모임 수요를 겨냥해 하반기 최대 와인 행사인 '와인위크를 연다.
신세계백화점은 연간 와인 매출의 약 25%가 집중되는 11~12월 성수기를 맞아 올해 와인위크에서 샴페인과 매그넘 와인 물량을 지난해보다 확대하고, 행사장 전면에 별도 공간을 마련해 연말 분위기를 한발 앞서 선보인다고 15일 밝혔다.
신세계백화점에 따르면, 지난해 성수기 샴페인 매출이 전년 동기 대비 27% 증가했고, 대용량 매그넘 와인도 약 20% 늘었다.
이번 행사는 샴페인과 위스키, 매그넘을 중심으로 구성했다. 샴페인은 대중적인 하우스 샴페인부터 생산자 샴페인, 빈티지 샴페인까지 다양하게 준비했다. 주요 상품으로는 앙드레 끌루에 상파뉴 브뤼 그랑 리저브(6만9000원), 니콜라스 푀이야트 팔므 도르 로제 2006(44만원), 찰스 하이직 브륏 리저브 매그넘 1.5L(25만9000원) 등이 있다.
위스키 애호가를 위해 맥캘란의 '110 프루프'를 국내 최초로 선보인다. 희소성이 높은 '파인 앤 레어' 라인도 단독으로 운영한다.
신세계백화점은 '투 보틀 딜' 프로모션을 진행한다. 서로 다른 산지의 와인 두 병을 세트로 구성해 정상가 대비 약 40% 할인된 가격에 판매한다. 10만~30만원대 상품을 중심으로 구성했다.
전점 와인샵에서는 프랑스 보르도와 부르고뉴 지역의 2023·2024 빈티지 와인을 사전예약할 수 있다. 12월 중 원하는 날짜에 수령 가능하다.
최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 "연말 홈파티와 송년 모임을 앞두고 샴페인과 매그넘 등 특별한 날에 어울리는 주류를 찾는 고객들이 늘고 있다"며 "이번 와인위크에서는 다양한 취향과 가격대를 아우르는 상품을 합리적인 가격에 기획해 고객들이 연말을 미리 준비할 수 있도록 다양한 혜택을 선보일 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com