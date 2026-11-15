李대통령 "개혁의 이름 빌려 개혁 방해"…'반명'에 경고장?

"개혁, 정치적 이익이 아니라 국리민복이 기준"

전날 '등 뒤 화살' 이어 여권 내부 겨냥한 듯

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 15일 "개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동(附和雷同·줏대 없이 남의 의견에 따라 움직임)하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다"고 했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '말이 아니라 행동으로'라는 제목의 글을 올려 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 27일 청와대 본관에서 46회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.27 [사진=청와대]

이 대통령은 특정인이나 특정 세력을 지칭한 바는 없지만, 여권 내 '반명(반이재명)계'를 겨냥한 경고성 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 전날에도 엑스에 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표를 격려하며 "가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라고 언급해 여권 내부를 향한 메시지라는 해석을 낳았다.

◆"개혁, 인기 얻는 일 아닌 필요한 일"

이 대통령은 이날 글에서 "국민으로부터 권력을 위임받은 공직자는 그 권력으로 '인기 얻는 일'이 아니라 '국가와 국민에게 필요한 일'을 해야 한다"고 강조했다. 이어 "건강하게 살려면 아프고 싫더라도 수술하고 쓴 약도 먹어야 한다"며 개혁을 수술과 쓴 약에 빗댔다.

그러면서 정부가 추진 중인 개혁 과제를 ▲경제개혁(성장 회복) ▲민생개혁(양극화 완화) ▲부동산 개혁 ▲세제개혁 ▲재정개혁 ▲공공기관 통폐합·지방 이전(수도권 집중 완화·균형발전) ▲검찰·경찰 개혁(공정 수사) ▲국방개혁(자력 방위)이라고 꼽았다.

이 대통령은 "우리 시대의 개혁 과제는 합심 단결해 대통령 임기가 끝나는 날까지 연중무휴 24시간 풀로 뛰어도 다 해결하지 못할 만큼 크고 많다"며 "개혁을 말하려면 지지율 떨어지는 일을 했다고 비난할 것이 아니라 해야 할 일이냐 아니냐를 먼저 생각해야 하고, 나와 내 집단의 이익보다 국가와 국민 전체 이익을 먼저 생각해야 한다"고 지적했다.

◆하루 전에도 '등 뒤 화살' 경고

이 대통령은 전날인 14일에도 엑스에 천 원내운영수석부대표의 글을 공유하면서 여권 내부를 향한 간접적인 경고 메시지를 냈다.

이 대통령의 민주당 대표 시절 비서실장을 지낸 천 원내운영수석부대표는 엑스에 민주당 유튜브 채널 '민티07'에 출연한 영상을 공유했다. 그는 영상에서 2023년 9월 이 대통령의 체포동의안이 국회에서 가결된 때를 떠올리며 당시 당내 갈등을 "너무 고통스러운 과정"이라고 회고했다.

이 대통령은 이에 "여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만, 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라며 "어떤 장애든 슬기롭게 이겨 나가며 주권자가 맡긴 일을 충직하게 수행해 나가자"고 적었다.

이 대통령은 이 글에서도 특정인을 거론하지 않았으나 최민희 민주당 수석최고위원의 녹취 파문이 불거진 가운데 나온 터라 주목을 받았다. 공개된 녹취를 살펴보면 최 최고위원은 지난달 16일 경기 남양주시 비공개 당원간담회에서 '이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'고 주장해 논란이 됐다. 청와대는 사실무근이라며 강한 유감을 표했다.

최 최고위원은 '헷갈린 발언으로 심려를 끼쳤다'며 사과했다. 또 이 발언으로 당 윤리감찰을 받게 됐다.

◆"말이 아니라 행동으로"…선언 아닌 실행 성과로 증명

이 대통령이 '개혁의 이름을 빌린 방해'라고 비판한 것은 이번이 처음이 아니다. 이 대통령은 지난 9월 12일 엑스에 "개혁의 가장 큰 걸림돌은 개혁의 이름으로 개혁을 방해하는 것"이라고 적었고, 지난달 28일에는 "자기만 선명한 개혁 주체인 양 '전부 아니면 전무' 식의 선동을 하고 진짜 개혁을 하려는 동지를 공격"하는 행태를 '무책임한 극단주의'로 규정하기도 했다.

이 대통령은 지난 9월 29일 42회 국무회의에서는 "저항이 크다는 이유로, 반발이 크다는 이유로 이 개혁을 결코 멈출 수는 없다"며 "말이 아니라 행동으로 국민께 평가받고 결과로 책임질 것"이라고 말하기도 했다.

이 대통령은 이날 글에서 "개혁은 자신의 정치적 이익이 아니라 국리민복(나라의 이익과 국민의 행복)이 기준이 돼야 하고, 멋진 선언이나 선명한 주장이 아니라 실행을 통한 성과로 증명돼야 하는 것"이라고 강조했다.

the13ook@newspim.com