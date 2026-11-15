CJ대한통운, 창립 96주년 맞아 수익성 개선 추진

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밸류업 의지 천명, 질적성장·혁신 기반 기업가치 제고

글로벌 사업 확대·물류기술 혁신으로 성장 기반 강화

신영수 대표 "외형 성장 넘어 사업 수익구조 개선해야"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = CJ대한통운이 창립 96주년을 맞아 질적 성장과 혁신을 통해 기업가치를 높이겠다고 밝혔다.

신영수 CJ대한통운 대표는 지난 12일 서울 종로구 본사에서 열린 기념행사에서 "그동안 추진해온 투자와 혁신이 실질적인 성과로 이어져야 할 시점"이라며 "외형 성장에 안주하지 않고 사업 전반의 수익구조를 개선해 성장의 질을 높여야 한다"고 강조했다.

CJ대한통운은 국내에서는 배송 서비스 'O-NE'의 시장 리더십을 중심으로 배송시장 경쟁력을 강화하고, 풀필먼트와 수송 등 주요 사업의 성장과 수익성 개선에 집중하겠다고 제시했다. 글로벌 시장에서는 사업 간 연계를 확대하고 End-to-End 서비스 역량을 강화해 새로운 성장 기회를 확보할 계획이다.

신영수 CJ대한통운 대표가 지난 12일 열린 창립 96주년 기념식에서 임직원들을 대상으로 기념사를 하고 있다. [사진=CJ대한통운]

신 대표는 경영목표 달성을 위한 임직원들의 실행력도 강조했다. 전략 공유를 넘어 구성원 모두가 목표에 공감하고 각자의 자리에서 책임감을 갖고 실질적인 성과 창출에 집중해 줄 것을 당부했다.

올해 CJ대한통운은 미국 엘우드 물류센터 운영을 개시했고, 인공지능(AI) 휴머노이드를 투입하는 등 첨단 물류기술을 적용했다. 개인 간 배송 서비스 '보내오네'를 중심으로 중고거래 배송 서비스를 확대하고 전통시장 배송접수센터를 도입했다.

회사는 보유 자사주 중 총 발행주식의 5%에 해당하는 물량을 기존 주주에게 직접 배분하는 현물배당을 진행했다. 잔여 자사주는 전략적 투자와 추가 주주환원 등 기업가치를 높이는 방향으로 활용할 계획이다.

행사에서는 장기근속자 375명에게 특별휴가와 휴가비를 지급했고, 우수한 성과를 거둔 임직원 및 협력사 27개 조직에 상을 수여했다. 올해는 우수 협력사 대상 '베스트 파트너'상에 안전 부문을 신설해 안전 경영의 중요성을 강조했다.

1930년 조선미곡창고로 출발한 CJ대한통운은 2030년 글로벌 Top10 물류기업 도약을 목표로 미래 성장동력 확보에 나서고 있다.

raul1649@newspim.com