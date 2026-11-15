선전 APEC, 사상 첫 미중러정상 3자회동 촉각, 中 '제2얄타' 우려불식 다자주의 강조

3국, 핵군축과 이란 전쟁 등 국제 안보 현안 논의 예정

'제2 얄타회담' 우려 속 러-우전쟁은 의제 제외될듯

트럼프·시진핑, 올해 세 번째 미중 정상 회담도 주목

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 미국·중국·러시아 정상이 오는 19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 무대에서 사상 처음 3자 회동을 갖기로 함에 따라 의제와 회의 전개 방향 등에 촉각이 모아지고 있다고 15일 중화권 매체와 서방 매체들이 일제히 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 한자리에 모여 핵군축과 이란 전쟁 등 국제 안보 현안을 논의할 예정이어서 지정적 불안이 팽배한 가운데 선전 APEC이 미중러 간 새로운 국제질서 모색의 무대로 부상하는 모양새다.

미 백악관은 14일(현지시간) 트럼프 대통령이 19일 시 주석, 푸틴 대통령과 3자 회담을 개최한다고 발표했다. 러시아 크렘린궁도 3자 회동 계획을 확인했다. 이에 앞서 트럼프 대통령과 시 주석은 별도의 미중 양자회담과 오찬을 가질 예정이다. 미중 정상 회동은 올해 들어 세 번째다.

미중러 정상 3자 회담의 핵심 의제는 핵무기 감축과 이란 전쟁이다. 미국은 만료된 미러 신전략무기감축협정(New START)을 대체할 새로운 핵군축 협상에 중국의 참여를 요구하고 있다.

미국 측은 중국이 핵군축 논의에 참여할 때가 됐다는 입장이지만, 중국은 미국과 러시아가 세계 최대 핵무기 보유국인 만큼 먼저 대폭 감축해야 한다며 협상 참여를 거부해왔다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 미국과 러시아는 각각 5000기 이상의 핵탄두를 보유한 반면 중국은 약 500기 수준이다.

이란 전쟁도 주요 논의 대상인 것으로 전해진다. 트럼프 대통령은 3자 회담에서 이란 전쟁 문제를 제기할 것으로 예상된다. 반면 러시아와 우크라이나 전쟁은 의제에 포함되지 않을 전망이다.

중국이 미러 간 관련 협의에 직접 참여하지 않았다는 이유로 우크라이나전 논의를 꺼리고 있기 때문이다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 별도 양자회담도 현재로서는 예정돼 있지 않다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 홍콩 명보. 2026.11.15 chk@newspim.com

이번 회동은 1945년 미국·영국·소련 정상이 전후 세계질서와 세력권을 논의했던 얄타회담을 연상시킨다는 점에서도 주목된다. 미중러 강대국 정상들이 한자리에 모여 지역 질서의 향방을 논의한다는 점에서 '제2의 얄타회담'이라는 해석이 나온다.

다만 당시 얄타회담에 중국이 초청받지 못했던 것과 달리 이번에는 중국이 핵심 당사국이자 개최국으로 참여한다는 차이가 있다.

한국을 비롯한 주변국의 우려도 적지 않다. 미중러 3국이 한반도와 동북아 안보 문제를 직접 다루지 않더라도 핵군축과 우크라이나전, 이란 전쟁 등을 둘러싼 강대국 간 이해관계 조정이 국제 안보 질서에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

특히 한반도 비핵화, 북러 군사협력 등 한국의 안보와 직결된 현안이 강대국 간 전략적 거래 과정에서 한국에 불리하게 결정될 가능성에 대한 우려가 높다. 한반도 문제가 당사국인 한국이 배제된 채 강대국 중심으로 논의될 경우 한국의 국익이 훼손될 있다는 지적이다.

중국으로서도 이번 회동은 외교적 기회이자 부담이다. 미국과 러시아의 전략적 이해가 충돌하는 상황에서 중국이 중재자 역할을 부각할 수 있지만, 강대국 간 세력권 나누기라는 '얄타 2.0' 논란에 휘말릴 가능성도 있다. 중국은 우크라이나전 논의를 배제하는 한편 주권 존중과 다자간 국제 협력을 강조할 것으로 보인다.

이와관련, 왕원 중국 인민대학교 충양금융연구소 소장은 "중국은 이번 APEC 무대에서 각국의 주권 수호와 다자주의 정신을 강조하고, '얄타 2.0'에 대한 외부의 의구심을 불식시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다

회동에서 실질적인 합의가 도출될 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하다. 다만 정상 간 위기관리 핫라인 구축이나 대테러·기후변화 협력 등 제한적인 성과는 기대할 수 있다는 전망이다.

한편 미중 양국은 정상회담을 앞두고 경제 현안 조율에도 속도를 내고 있다. 신화통신에 따르면 양국 무역위원회는 13일 첫 공식 화상회의를 열고 관세와 300억달러 규모의 상호 관세 인하 방안, 농산물 교역 확대 등을 논의했다. 중국 허리펑 국무원 부총리도 선전에서 열린 APEC 기업인자문위원회 회의에 참석해 아시아태평양 공동체 건설과 역내 협력 강화를 강조했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com