[탈북민 정착스토리] (40) 플루트 불던 개성 소녀..."받은 도움 더 많이 돌려드리고 싶어요"

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이현희 남북원드림 대표, 여성자립·사회통합 앞장

두 아이 홀로 키우며 궂은일에 통일교육 강사까지

"수혜자 넘어 납세자로…함께 미래 만드는 시민"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 이현희 남북원드림연합회 대표는 탈북민 사회에서 '마당발 봉사자'로 통한다. 혼자서는 두 아이를 키우며 음식점을 운영하는 탈북민들의 행정업무를 대신해 민원을 봐주고, 온몸으로 빈틈을 메워주기도 한다.

누군가에게는 보잘것 없는 작은 심부름일 수도 있다. 하지만 두 아이를 혼자 키우며 성공적인 한국 정착의 시간을 견뎌온 이 대표에게는 한 사람이 생업을 이어가고 자기 삶을 포기하지 않도록 힘을 보태는 보람된 일이다.

[서울=뉴스핌] 이현희 남북원드림연합회 대표는 탈북민 가운데 드물게 개성 출신이다. 이 대표는 한국 정착 과정에서 받은 혜택을 이제 대한민국에 돌려주는 사회봉사에 앞장서고 있다. [사진=남북하나재단]

그의 활동은 탈북민을 도움받는 사람으로만 바라보는 시선에 질문을 던진다. 정착 과정에서 도움을 받았던 사람이 이제는 세금을 내고, 다른 이웃의 자립을 돕고, 교육과 사회활동에 참여하며 대한민국 공동체의 일원으로 살아가고 있기 때문이다.

이 대표가 실천하는 봉사는 자신을 일으켜 세워준 사람들과 대한민국에 대한 고마움을 다시 사회로 돌려주는 과정이기도 하다.

◆ "내가 무너지면 아이들도 흔들린다"…두 아이와 버텨낸 정착

10년 전 입국해 정착한 이 대표에게 가장 절실했던 것은 눈에 띄는 성공이 아니었다. 두 아이와 자신이 무너지지 않고 하루를 살아내는 일이었다.

아이들이 아프면 일을 비워야 했고, 일을 쉬면 생계가 흔들렸다. 통일교육 강사로 활동하면서도 강의가 없는 날에는 설거지를 하고 전단지를 돌렸다. 사회복지사, 학원·가정방문교사, 휴대폰판매 관리 등 할 수 있는 일을 가리지 않았다. 일과 육아, 낯선 사회에 적응하는 일을 동시에 감당해야 했다.

그를 붙든 것은 '내가 쓰러지면 아이들도 흔들린다'는 책임감이었다. 힘들다는 이유로 아이들에게 불안까지 물려주고 싶지는 않았다. 어려운 날에도 약속을 지키고 정직하게 일하려 했다. 두려움이 사라지기를 기다리기보다 그날 해야 할 일을 하나씩 해냈다.

배움도 놓지 않았다. 아이들에게 말로만 도전을 가르치기보다 실패하더라도 다시 공부하고 일어서는 엄마의 모습을 보여주고 싶었다. 그런 엄마를 아이들도 지켰다.

"엄마, 할 수 있어."

마음이 꺾이는 날이면 아이들의 짧은 응원이 다시 앞으로 나아갈 힘이 됐다. 이 대표에게 아이들은 돌봐야 할 가족인 동시에 자신을 더 바르고 책임 있게 살아가도록 이끄는 스승이었다.

◆ 아버지가 정한 결혼에 집 뛰쳐나와...자신의 삶을 선택하다

이 대표의 고향은 개성이다. 그곳에서 태어나 스물다섯 해를 살았다. 어린 시절 음악부에서 플루트와 노래를 배우고 기타를 익혔던, 음악을 좋아하는 소녀였다.

2007년 사범대학에 진학했지만 2학년 때 중퇴했다. 이후 개성시 간부양성소를 거치며 새로운 길을 모색했다.

삶의 방향이 크게 바뀐 것은 결혼 문제 때문이었다. 아버지가 딸의 혼기를 걱정해 그의 뜻과 관계없이 결혼을 정했다. 자신의 인생만큼은 스스로 선택하고 싶었던 그는 2014년 3월 어느 날 집을 나섰다. 그 길이 고향과 가족을 뒤로하는 마지막 길이 될 줄은 당시에는 알지 못했다.

[서울=뉴스핌] 이현희 남북원드림연합회 대표가 북한 실상과 남북 분단 현실을 주제로 한 강의를 하고 있다. [사진=이 대표 제공] 2026.11.14

북한을 떠나 중국을 거쳐 대한민국에 들어오기까지, 익숙한 세계를 떠나면서도 놓을 수 없었던 것은 '내 삶을 내가 선택할 권리'였다.

대한민국에서의 삶 역시 쉽지만은 않았다. 그러나 어려움 속에서도 다시 배우고 일하며 다른 길을 선택할 수 있었다. 그에게 자유는 어려움이 없는 상태가 아니라 어려움 속에서도 자신의 삶을 다시 선택할 수 있는 권리였다.

◆ 생계의 현장에서 배운 경험, 통일교육의 전문성으로

생업을 위해 거친 일터는 대한민국 사회를 배우는 교실이 됐다. 현장에서 일해본 경험은 다른 사람의 어려움을 알아보는 눈이 됐고, 다양한 사람들과 부딪치며 살아온 시간은 강단에 서는 전문성이 되었고, 밑거름이 됐다.

처음에는 자신의 경험을 들려주는 것으로 강의를 시작했다. 하지만 개인의 기억만으로 북한과 통일을 설명하기에는 충분하지 않다고 느꼈다.

정책학 석사과정을 밟으며 북한 사회와 통일정책, 안보, 북한인권과 사회통합을 공부했다. 살아온 경험에 사실과 정보를 더하고, 이를 교육의 언어로 전달하기 위한 노력이었다.

2017년 한국에 정착하여 평양민속예술단 MC 활동을 시작했고, 동시에 통일부 통일교육원 전문강사로 발탁되어 현재까지 쭉 강사로 활동하고 있다.



2019년부터 남북하나예술단 단장을 맡아 공연 기획과 무대에 참여했다. 또 이듬해에는 경찰수사연수원 안보교육 외래강사로도 위촉받아 현재까지 활동을 이어오고 있다.

전국을 다니며 강의하면서 한부모 심리상담 활동을 병행했다. 이후 한부모연합회를 창립하였고, 제24·25기 통일부 통일교육위원을 맡았다. 지난해 사단법인 남북원드림연합회 대표에도 선출됐다. 활동의 중심도 탈북민의 자립과 사회통합으로 넓어졌다.

[서울=뉴스핌] 이현희 남북원드림연합회 대표가 입원 중인 탈북여성을 찾아 위로하고 있다. [사진=이 대표 제공] 2026.11.14

강의 현장은 그 자신의 편견을 돌아보는 자리이기도 했다. 처음에는 남한 사람들이 북한 문제에 큰 관심이 없을 것이라고 생각했다. 그러나 전국 학교와 기관에서 만난 사람들은 진지하게 질문하고 귀를 기울였다.

그는 편견이 어느 한쪽에만 있는 것이 아니라 서로 만날 기회와 정확한 정보가 부족할 때 생긴다는 점을 깨달았다. 이후 강의는 북한을 설명하는 동시에 남한 사회를 배우고 서로의 이해를 넓히는 자리가 됐다.

◆ 도움받던 손으로 다른 이웃을…"당신의 속도로 설 수 있도록"

이 대표가 탈북민 여성, 특히 홀로 아이를 키우는 여성들의 어려움을 지나치지 못하는 이유는 분명하다. 자신도 그 길을 걸어왔기 때문이다.

현장에서 만난 여성들의 문제는 취업이나 교육 하나만으로 절대로 해결되지 않았다. 생계와 돌봄, 자녀교육, 자녀들과의 관계, 심리적 안정이 서로 얽혀 있었다. 일자리를 구해도 아이를 맡길 곳이 없으면 일을 이어가기 어려웠고, 당장의 생계가 급하기에 교육 받을 기회조차 잡기 힘들었다.

그래서 그는 일회성 지원보다 스스로 설 수 있는 여건을 만드는 데 무게를 둔다. 교육이 취업과 창업으로 이어지고, 그 과정에 돌봄과 상담이 함께해야 한다는 것이다.

탈북민 당사자도 수혜자에 머무르지 않고 사업의 기획자이자 동료, 고용의 주체로 성장해야 한다고 본다.

자신이 해냈다는 이유로 다른 사람에게 같은 방식을 절대 강요하지는 않는다. 그의 도움은 '나도 했으니 당신도 해야 한다'가 아니라 '당신의 속도로 설 수 있도록 곁에 있겠다'는 태도에 가깝다.

◆ 납세자이자 이웃, 전문가로…대한민국에 받은 도움을 돌려주다

이 대표는 탈북민을 바라보는 시선도 달라지기를 바란다. 출신과 과거의 어려움에만 주목하기보다 지금 무엇을 하며 살아가는지, 어떤 가능성을 가진 사람인지 먼저 봐달라는 것이다.

탈북민 역시 이 사회의 납세자이자 부모이고, 이웃이며 전문가다. 정착 지원을 받는 데서 출발했더라도 일하고, 아이들을 성장시키고, 납세의 의무로 세금을 내며 대한민국이라는 공동체를 함께 지탱하고, 자신의 경험과 역량을 나누며 다른 사람의 삶에 기여하는 시민으로 살아가기를 원한다.

이 대표의 통일교육과 상담, 탈북민 여성의 자립을 돕는 활동은 그런 변화를 보여준다. 자신과 아이들이 설 수 있도록 도와준 사회에 이제는 자신의 노동과 전문성, 봉사로 보답하는 것이다. 그에게 자립은 혼자 살아낼 힘을 갖추는 데서 끝나지 않는다. 다른 사람이 일어설 수 있도록 손을 내미는 데까지 이어진다.

대한민국에 막 도착했던 10년 전의 자신을 다시 만난다면 그는 어떤 말을 건네주고 싶을까.

"그 시절로 돌아간다면 저에게 서두르지 않아도 된다고 말해주고 싶어요. 도움받는 것을 부끄러워하지 말되, 언젠가 그 도움을 더 넓게 돌려주겠다는 마음은 절대 놓지 말라고 다독여주고 싶어요."

[서울=뉴스핌] 탈북민 정착지원 기관인 통일부 산하 남북하나재단.

그리고 이 대표는 한마디를 더 보탰다.

"너는 불쌍한 사람이 아니라 자신의 삶을 다시 선택한 사람이다."

이 말은 지금도 정착의 고비를 넘고 있는 탈북민 여성들에게 향한다. 견뎌온 시간을 동정의 이유가 아니라 삶을 다시 세울 힘의 증거로 바라봐 달라는 뜻이기도 하다.

개성에서 플루트를 불던 꿈많던 소녀는 대한민국에서 두 아이의 엄마이자 교육자, 이웃의 자립을 함께 도모하고 성장해가는 전문 활동가가 됐다.

받은 도움을 더 넓게 돌려주겠다는 마음은 그렇게 그의 일상에서 하나씩 실천되고 있었다.

<뉴스핌-남북하나재단 공동기획>

yjlee@newspim.com