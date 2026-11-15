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[탈북민 정착스토리] (40) 플루트 불던 개성 소녀..."받은 도움 더 많이 돌려드리고 싶어요"

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AI 핵심 요약

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  • 이현희 대표가 10년 전 입국해 두 아이와 정착을 이어갔다
  • 이 대표는 통일교육과 상담으로 탈북민 여성의 자립을 도왔다
  • 그는 받은 도움을 봉사와 전문성으로 사회에 돌려주고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이현희 남북원드림 대표, 여성자립·사회통합 앞장
두 아이 홀로 키우며 궂은일에 통일교육 강사까지
"수혜자 넘어 납세자로…함께 미래 만드는 시민"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 이현희 남북원드림연합회 대표는 탈북민 사회에서 '마당발 봉사자'로 통한다. 혼자서는 두 아이를 키우며 음식점을 운영하는 탈북민들의 행정업무를 대신해 민원을 봐주고, 온몸으로 빈틈을 메워주기도 한다.

누군가에게는 보잘것 없는 작은 심부름일 수도 있다. 하지만 두 아이를 혼자 키우며 성공적인 한국 정착의 시간을 견뎌온 이 대표에게는 한 사람이 생업을 이어가고 자기 삶을 포기하지 않도록 힘을 보태는 보람된 일이다.

[서울=뉴스핌] 이현희 남북원드림연합회 대표는 탈북민 가운데 드물게 개성 출신이다. 이 대표는 한국 정착 과정에서 받은 혜택을 이제 대한민국에 돌려주는 사회봉사에 앞장서고 있다. [사진=남북하나재단]

그의 활동은 탈북민을 도움받는 사람으로만 바라보는 시선에 질문을 던진다. 정착 과정에서 도움을 받았던 사람이 이제는 세금을 내고, 다른 이웃의 자립을 돕고, 교육과 사회활동에 참여하며 대한민국 공동체의 일원으로 살아가고 있기 때문이다.

이 대표가 실천하는 봉사는 자신을 일으켜 세워준 사람들과 대한민국에 대한 고마움을 다시 사회로 돌려주는 과정이기도 하다.

◆ "내가 무너지면 아이들도 흔들린다"…두 아이와 버텨낸 정착

10년 전 입국해 정착한 이 대표에게 가장 절실했던 것은 눈에 띄는 성공이 아니었다. 두 아이와 자신이 무너지지 않고 하루를 살아내는 일이었다.

아이들이 아프면 일을 비워야 했고, 일을 쉬면 생계가 흔들렸다. 통일교육 강사로 활동하면서도 강의가 없는 날에는 설거지를 하고 전단지를 돌렸다. 사회복지사, 학원·가정방문교사, 휴대폰판매 관리 등 할 수 있는 일을 가리지 않았다. 일과 육아, 낯선 사회에 적응하는 일을 동시에 감당해야 했다.

그를 붙든 것은 '내가 쓰러지면 아이들도 흔들린다'는 책임감이었다. 힘들다는 이유로 아이들에게 불안까지 물려주고 싶지는 않았다. 어려운 날에도 약속을 지키고 정직하게 일하려 했다. 두려움이 사라지기를 기다리기보다 그날 해야 할 일을 하나씩 해냈다.

배움도 놓지 않았다. 아이들에게 말로만 도전을 가르치기보다 실패하더라도 다시 공부하고 일어서는 엄마의 모습을 보여주고 싶었다. 그런 엄마를 아이들도 지켰다.

"엄마, 할 수 있어."

마음이 꺾이는 날이면 아이들의 짧은 응원이 다시 앞으로 나아갈 힘이 됐다. 이 대표에게 아이들은 돌봐야 할 가족인 동시에 자신을 더 바르고 책임 있게 살아가도록 이끄는 스승이었다.

◆ 아버지가 정한 결혼에 집 뛰쳐나와...자신의 삶을 선택하다

이 대표의 고향은 개성이다. 그곳에서 태어나 스물다섯 해를 살았다. 어린 시절 음악부에서 플루트와 노래를 배우고 기타를 익혔던, 음악을 좋아하는 소녀였다.

2007년 사범대학에 진학했지만 2학년 때 중퇴했다. 이후 개성시 간부양성소를 거치며 새로운 길을 모색했다.

삶의 방향이 크게 바뀐 것은 결혼 문제 때문이었다. 아버지가 딸의 혼기를 걱정해 그의 뜻과 관계없이 결혼을 정했다. 자신의 인생만큼은 스스로 선택하고 싶었던 그는 2014년 3월 어느 날 집을 나섰다. 그 길이 고향과 가족을 뒤로하는 마지막 길이 될 줄은 당시에는 알지 못했다.

[서울=뉴스핌] 이현희 남북원드림연합회 대표가 북한 실상과 남북 분단 현실을 주제로 한 강의를 하고 있다. [사진=이 대표 제공] 2026.11.14

북한을 떠나 중국을 거쳐 대한민국에 들어오기까지, 익숙한 세계를 떠나면서도 놓을 수 없었던 것은 '내 삶을 내가 선택할 권리'였다.

대한민국에서의 삶 역시 쉽지만은 않았다. 그러나 어려움 속에서도 다시 배우고 일하며 다른 길을 선택할 수 있었다. 그에게 자유는 어려움이 없는 상태가 아니라 어려움 속에서도 자신의 삶을 다시 선택할 수 있는 권리였다.

◆ 생계의 현장에서 배운 경험, 통일교육의 전문성으로

생업을 위해 거친 일터는 대한민국 사회를 배우는 교실이 됐다. 현장에서 일해본 경험은 다른 사람의 어려움을 알아보는 눈이 됐고, 다양한 사람들과 부딪치며 살아온 시간은 강단에 서는 전문성이 되었고, 밑거름이 됐다.

처음에는 자신의 경험을 들려주는 것으로 강의를 시작했다. 하지만 개인의 기억만으로 북한과 통일을 설명하기에는 충분하지 않다고 느꼈다.

정책학 석사과정을 밟으며 북한 사회와 통일정책, 안보, 북한인권과 사회통합을 공부했다. 살아온 경험에 사실과 정보를 더하고, 이를 교육의 언어로 전달하기 위한 노력이었다.

2017년 한국에 정착하여 평양민속예술단 MC 활동을 시작했고, 동시에 통일부 통일교육원 전문강사로 발탁되어 현재까지 쭉 강사로 활동하고 있다.


2019년부터 남북하나예술단 단장을 맡아 공연 기획과 무대에 참여했다. 또 이듬해에는 경찰수사연수원 안보교육 외래강사로도 위촉받아 현재까지 활동을 이어오고 있다.

전국을 다니며 강의하면서 한부모 심리상담 활동을 병행했다. 이후 한부모연합회를 창립하였고, 제24·25기 통일부 통일교육위원을 맡았다. 지난해 사단법인 남북원드림연합회 대표에도 선출됐다. 활동의 중심도 탈북민의 자립과 사회통합으로 넓어졌다.

[서울=뉴스핌] 이현희 남북원드림연합회 대표가 입원 중인 탈북여성을 찾아 위로하고 있다. [사진=이 대표 제공] 2026.11.14

강의 현장은 그 자신의 편견을 돌아보는 자리이기도 했다. 처음에는 남한 사람들이 북한 문제에 큰 관심이 없을 것이라고 생각했다. 그러나 전국 학교와 기관에서 만난 사람들은 진지하게 질문하고 귀를 기울였다.

그는 편견이 어느 한쪽에만 있는 것이 아니라 서로 만날 기회와 정확한 정보가 부족할 때 생긴다는 점을 깨달았다. 이후 강의는 북한을 설명하는 동시에 남한 사회를 배우고 서로의 이해를 넓히는 자리가 됐다.

◆ 도움받던 손으로 다른 이웃을…"당신의 속도로 설 수 있도록"

이 대표가 탈북민 여성, 특히 홀로 아이를 키우는 여성들의 어려움을 지나치지 못하는 이유는 분명하다. 자신도 그 길을 걸어왔기 때문이다.

현장에서 만난 여성들의 문제는 취업이나 교육 하나만으로 절대로 해결되지 않았다. 생계와 돌봄, 자녀교육, 자녀들과의 관계, 심리적 안정이 서로 얽혀 있었다. 일자리를 구해도 아이를 맡길 곳이 없으면 일을 이어가기 어려웠고, 당장의 생계가 급하기에 교육 받을 기회조차 잡기 힘들었다.

그래서 그는 일회성 지원보다 스스로 설 수 있는 여건을 만드는 데 무게를 둔다. 교육이 취업과 창업으로 이어지고, 그 과정에 돌봄과 상담이 함께해야 한다는 것이다.

탈북민 당사자도 수혜자에 머무르지 않고 사업의 기획자이자 동료, 고용의 주체로 성장해야 한다고 본다.

자신이 해냈다는 이유로 다른 사람에게 같은 방식을 절대 강요하지는 않는다. 그의 도움은 '나도 했으니 당신도 해야 한다'가 아니라 '당신의 속도로 설 수 있도록 곁에 있겠다'는 태도에 가깝다.

◆ 납세자이자 이웃, 전문가로…대한민국에 받은 도움을 돌려주다

이 대표는 탈북민을 바라보는 시선도 달라지기를 바란다. 출신과 과거의 어려움에만 주목하기보다 지금 무엇을 하며 살아가는지, 어떤 가능성을 가진 사람인지 먼저 봐달라는 것이다.

탈북민 역시 이 사회의 납세자이자 부모이고, 이웃이며 전문가다. 정착 지원을 받는 데서 출발했더라도 일하고, 아이들을 성장시키고, 납세의 의무로 세금을 내며 대한민국이라는 공동체를 함께 지탱하고, 자신의 경험과 역량을 나누며 다른 사람의 삶에 기여하는 시민으로 살아가기를 원한다.

이 대표의 통일교육과 상담, 탈북민 여성의 자립을 돕는 활동은 그런 변화를 보여준다. 자신과 아이들이 설 수 있도록 도와준 사회에 이제는 자신의 노동과 전문성, 봉사로 보답하는 것이다. 그에게 자립은 혼자 살아낼 힘을 갖추는 데서 끝나지 않는다. 다른 사람이 일어설 수 있도록 손을 내미는 데까지 이어진다.

대한민국에 막 도착했던 10년 전의 자신을 다시 만난다면 그는 어떤 말을 건네주고 싶을까.

"그 시절로 돌아간다면 저에게 서두르지 않아도 된다고 말해주고 싶어요. 도움받는 것을 부끄러워하지 말되, 언젠가 그 도움을 더 넓게 돌려주겠다는 마음은 절대 놓지 말라고 다독여주고 싶어요."

[서울=뉴스핌] 탈북민 정착지원 기관인 통일부 산하 남북하나재단.

그리고 이 대표는 한마디를 더 보탰다.

"너는 불쌍한 사람이 아니라 자신의 삶을 다시 선택한 사람이다."

이 말은 지금도 정착의 고비를 넘고 있는 탈북민 여성들에게 향한다. 견뎌온 시간을 동정의 이유가 아니라 삶을 다시 세울 힘의 증거로 바라봐 달라는 뜻이기도 하다.

개성에서 플루트를 불던 꿈많던 소녀는 대한민국에서 두 아이의 엄마이자 교육자, 이웃의 자립을 함께 도모하고 성장해가는 전문 활동가가 됐다.

받은 도움을 더 넓게 돌려주겠다는 마음은 그렇게 그의 일상에서 하나씩 실천되고 있었다.

<뉴스핌-남북하나재단 공동기획>

yjlee@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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