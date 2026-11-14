미중러 19일 정상회담…트럼프-김정은 회담 예정은 없어

AI 핵심 요약beta
- 미·중·러 정상은 19일 중국 선전에서 첫 3자 정상회담을 연다
- 트럼프 대통령은 회담에서 핵 감축과 대이란 전쟁을 논의할 예정이다
- 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장의 만남은 없을 것으로 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 미국, 중국, 러시아의 사상 첫 3자 정상회담이 19일 중국 선전에서 개최된다. 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 만남은 예정되어 있지 않다.
14일 AFP 통신 등 외신에 따르면 올리비아 웨일스 백악관 공보 담당은 미중러 정상 회담이 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 19일 열린다고 밝혔다.
웨일스는 "트럼프 대통령은 다른 의제들과 더불어 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하겠다는 입장을 분명히 해왔다"며 "트럼프 대통령은 이러한 핵확산이 매우 위험하다고 보고 있다"고 전했다.
미 정부 고위 당국자 등에 따르면 트럼프 대통령은 이번 3자 회담에서 핵 감축과 함께 현재 진행 중인 대(對)이란 전쟁 문제를 의제로 올릴 예정이다. 우크라이나 전쟁은 논의되지 않을 전망이다.
다만 김 국무위원장과의 만남은 없을 것으로 보인다. 로이터 통신은 한 미국 당국자가 트럼프 대통령이 다음 주 아시아 방문 기간 김정은 북한 국무위원장과 만나지 않을 예정이라고 말했다고 보도했다.
gdy10@newspim.com