유럽증시, 엔비디아 '젠슨 황 퇴출' 여파에도 대체로 소폭 상승… 기술주 연일 약세

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 13일(현지시각) 독일을 제외한 유럽 주요국의 증시가 대체로 소폭 올랐다.

인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 '젠슨 황 퇴출' 사태로 휘청거리면서 그 여파가 전 세계에 계속 파장을 일으켰다. 다만 유럽 시장은 기업들의 실적이 지수를 지탱하면서 탄탄한 흐름을 이어갔다.

미국 금융시장에서는 연방준비제도(Fed)가 올 연말부터 내년 초까지 잇따라 금리를 인상할 것이라는 전망이 나오고 있다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.13포인트(0.02%) 오른 664.14로 장을 마쳤다. 이 지수는 지난 11일 3개월 만에 역대 최고치를 경신한 이후 꼭지점 수준을 계속 유지했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 39.47포인트(0.36%) 뛴 1만902.56으로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 7.55포인트(0.09%) 전진한 8368.91에 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 21.93포인트(0.08%) 하락한 2만6749.95에 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 49.84포인트(0.10%) 상승한 5만1858.51에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 54.60포인트(0.27%) 오른 2만20.10으로 마감했다.

스페인 마드리드 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

STOXX 600 지수는 주간 기준으로 6월 말 이후 최고의 성적표를 남겼다. 이번 주에 2% 이상 올랐다. 유럽 대형 은행주로 구성된 유로 STOXX 은행지수는 4% 이상 올라 시장 상승세를 주도했다.

전문가들은 견조한 기업 실적과 이번 주 초 미국과 이란 간 갈등이 완화될 수 있다는 기대감으로 국제유가가 하락한 점이 범유럽 지수를 사상 최고치로 끌어올리는 데 기여했다는 평가를 내놓았다.

장기적으로 유럽 증시를 뒷받침할 구조적인 호재도 이어지고 있다는 진단도 제기됐다.

모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 솔루션·멀티에셋 부문 부최고투자책임자 지타니아 칸다리는 "유럽은 재무장 프로그램과 산업 정책, 전략적 자율성 강화, 에너지 인프라 및 국방 투자 등을 추진하고 있다"며 "이러한 변화가 경제와 금융시장 여러 분야로 확산되고 있다"고 말했다.

미국 투자은행 골드만삭스는 STOXX 600 지수의 향후 12개월 목표치를 695에서 700으로 상향 조정했다.

주요 섹터 중에서 기술주는 연일 하락세를 보였다. 이날도 1.3% 하락하며 주요 업종 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다.

로이터통신은 "젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 사임 이후 인공지능(AI) 산업의 향방을 둘러싼 불확실성이 커지면서 글로벌 금융시장 전반으로 투자심리가 위축됐다"며 "투자자들은 최근 글로벌 증시 상승을 견인해온 AI 대표 기업의 미래를 우려했다"고 했다.

이 같은 여파로 독일 반도체 기업 인피니온과 반도체 장비업체 아이스트론은 4% 이상 하락했다. 또 프랑스 전력·자동화 설비 기업 슈나이더 일렉트릭과 전기설비 제조업체 르그랑 등 AI 인프라 관련 장비업체들도 약세를 보였다.

미국에서는 연준의 연속적인 금리 인상 가능성이 제기됐다.

뱅크오브아메리카(BofA)와 골드만삭스, 도이체방크 등은 연준이 올해 12월에 이어 내년 1월과 3월에도 금리를 올릴 것이라는 전망을 내놓았다.

미국의 10월 생산자물가 상승률은 전월 대비 0.3%로 시장 예상(0.4%)을 밑돌았지만 연간 상승률(6.5%)은 지난 2022년 11월 이후 약 4년 만에 최고치를 기록했다. 인플레이션 압력이 여전히 강력하다는 점을 보여준 것이다.

영국 해외송금·핀테크 기업 와이즈 그룹은 회계연도 상반기 순매출이 23% 증가했다고 발표한 뒤 7.7% 급등했다.

스위스 명품기업 리치몬트는 대표 브랜드인 카르티에(Cartier)의 보석 부문 2분기 매출이 시장 기대에 미치지 못하면서 3.8% 하락했다.

스페인 인프라·건설 기업 악시오나는 재생에너지 자회사인 악시오나 에네르히아가 자산 순환 프로그램 목표액인 20억유로를 달성하지 못할 것이라고 밝히면서 8% 급락했다.

유럽연합(EU) 공식 통계기구인 유로스타트(Eurostat)는 유로존(유로화 사용 21개국)의 3분기 국내총생산(GDP·속보치)이 전분기 대비 0.4% 성장했다고 발표했다.

ihjang67@newspim.com