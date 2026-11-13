조현 "한반도 평화·안정은 한중 공동 이익"…왕이 "관계 정상궤도"

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"북미 회담 가능성 포괄적으로 논의"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 조현 외교부 장관은 13일 왕이 중국 외교부장과 만나 "한반도 문제는 대한민국의 사활적 이익이며 한반도 평화와 안정은 양국의 공동 이익"이라고 강조했다.

조 장관은 오는 18~19일 선전 APEC 정상회의를 닷새 앞둔 이날 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕 부장과 만나 "한반도 정세 진전을 위해 양국 간 전략적 소통을 계속 강화해 나가길 기대한다"며 이같이 밝혔다.

조 장관은 다음 주면 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 10개월 만에 다시 만난다는 점을 짚었다.

그러면서 "한중 간 전략적 협력 동반자 관계를 더욱 성숙하게 발전시켜 나가는 중요한 계기를 만들 것으로 기대한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 =조현 외교부 장관(오른쪽)이 지난 8월19일 오후 서울 종로구 외교부 청사에서 방한한 중국 왕이 외교부장과 한중 외교장관 회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.19 gdlee@newspim.com

내년 수교 35주년을 맞아 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여할 성과를 만들자고도 제안했다.

왕 부장은 지난해 말과 올해 초 양국 정상의 상호 방문을 언급하며 "관계가 개선과 발전의 정상 궤도로 돌아왔다"고 평가했다.

그는 "올해 양국 교역액은 다시 사상 최고치를 기록할 전망"이라고 말했다. 이어 내년 수교 35주년을 계기로 한중 전략적 협력 동반자 관계를 발전시키자고 덧붙였다.

왕 부장은 또 "양국이 잇달아 APEC 회의를 개최하는 만큼 함께 아시아태평양 공동체 건설을 추진하고 공동 발전과 번영을 촉진할 수 있다"고 밝혔다.

조 장관은 이날 출국에 앞서 김포국제공항에서 기자들과 만나 "북미 회담 가능성도 있기 때문에 중국과 포괄적으로 논의할 예정"이라고 설명했다.

그는 중국의 북미 대화 중재 의지에 대해서는 "있지만 어느 정도인지는 모르겠다"며 "이번 APEC에 북한을 적극적으로 초청할 가능성은 크지 않은 것 같다"고 말했다.

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