정부 "젠슨 황 사임에도 엔비디아 GPU 26만장 공급 예정대로"

AI 핵심 요약beta
- 배경훈 부총리는 13일 엔비디아의 GPU 26만장 공급이 유지된다고 밝혔다
- 정부는 직접 확보할 GPU 3만5000장 중 2만1000장을 확보했다
- 나머지 GPU 1만4000장은 2027년 초까지 입고될 예정이다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 사임했지만 한국 정부와 맺은 그래픽처리장치(GPU) 26만장 공급 및 인공지능(AI) 분야 협력은 유지될 예정이다. 정부는 직접 확보할 GPU 3만5000장 가운데 2만1000장을 확보했고, 나머지는 내년 초 입고될 것이라고 설명했다.
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 13일 페이스북을 통해 "첨단 GPU 26만장 공급과 국내 기업과의 협력을 엔비디아가 회사 차원에서 기존 발표대로 추진할 계획임을 재확인했다"고 밝혔다.
앞서 황 전 엔비디아 CEO의 사임이 국내 GPU 공급에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나오자, 과기정통부는 이날 오전 류제명 제2차관 주재로 긴급 현안 점검 회의를 열고 엔비디아코리아 측과 공급 계획에 변동이 없다는 점을 확인했다.
협력 사업에는 엔비디아의 고속 인터커넥트 기술 'NVLink'를 활용한 국산 AI 반도체와 엔비디아 플랫폼 간 연계, AI 컴퓨팅 인프라 구축, 피지컬 AI 공동연구 및 인재 양성 등이 포함된다.
엔비디아의 연례 개발자 행사 'GPU 테크놀로지 콘퍼런스'(GTC)의 한국 개최 추진도 이어간다.
배 부총리는 GPU 확보 계획도 공개했다. 그는 "정부의 GPU 5만장 확보 계획도 예정대로 진행하고 있다"며 "정부가 직접 확보할 약 3만5000장 가운데 현재까지 약 2만1000장 규모를 확보했으며, 나머지 약 1만4000장 규모는 2027년 초까지 입고될 예정"이라고 밝혔다.
해당 수치는 엔비디아 B200 연산량 기준으로 환산한 규모다. 나머지 1만5000장은 국가AI컴퓨팅센터를 통해 별도로 확보하고 있다.
배 부총리는 "확보한 GPU는 기업·대학·연구기관의 AI 연구개발과 독자 AI 파운데이션 모델, 모두의 AI 등 정부 사업에 필요한 시기에 활용할 수 있도록 하겠다"고 부연했다.
sheep@newspim.com