'성북구 10대 살해' 배후 의혹 20대 女에 구속영장 청구…절도 교사 등 혐의

AI 핵심 요약beta
- 서울북부공소청은 13일 20대 김모 씨에게 구속영장을 청구했다
- 김씨는 10대 A양에게 성매매와 절도 등을 지시한 혐의를 받는다
- 경찰은 김씨와 50대 진모 씨의 살인 공모 가능성을 수사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 공소청이 서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성과 과거 사실혼 관계였던 것으로 알려진 20대 여성에 대해 구속영장을 청구했다.
서울북부공소청은 13일 오후 절도교사와 장물취득, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반, 사기 등 혐의로 20대 김모 씨에 대한 구속영장을 청구했다.
김씨는 숨진 10대 A양에게 성매매와 절도 등 각종 범죄를 지시한 혐의로 경찰 수사를 받아왔다. 숨진 A양 부모는 지난 6월 서울 노원경찰서에 김씨를 절도 교사 등 혐의로 고소했다. 경찰은 다음달 김씨에 대한 구속영장을 신청했으나 공소청이 반려했다.
이후 수사 과정에서 김씨가 A양에게 성매매를 강요한 정황이 드러났다. 경찰은 지난 8일 김씨에 대해 아동·청소년성보호법 위반 혐의를 추가해 구속영장을 다시 신청했다. 김씨는 A양을 살해한 50대 진모 씨와 사실혼 관계라고 알려졌다.
A양을 살해한 진씨는 구속됐다. 서울북부지법 강영훈 영장전담 부장판사는 살인 혐의를 받는 50대 진모 씨에 대한 영장실질심사를 열고 "증거 인멸과 도망 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 진씨는 영장실질심사에 출석하지 않았다.
진씨는 지난 11일 오전 1시40분쯤 성북구 정릉동에 있는 한 숙박업소에서 10대 여성 A양을 살해한 혐의로 긴급체포됐다. 진씨는 범행 직후 김씨에게 연락해 "내가 사람을 죽였고 나도 죽을 것"이라고 말했다고 알려졌다. 경찰은 김씨 신고를 받고 출동했고 현장에서 숨진 A양과 만취 상태인 진씨를 발견했다. 현장에서는 진씨가 작성한 유서도 발견됐다고 알려졌다.
경찰은 진씨와 김씨가 공모해 A양을 살해했을 가능성을 열어놓고 수사 중이다.
yuniya@newspim.com