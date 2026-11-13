김태년 "56년 전 전태일 열사 외침은 여전히 유효...노동선진국 책임 다할 것"

AI 핵심 요약beta
- 김태년 민주당 의원은 13일 전태일 열사 56주기를 맞아 노동 현실을 돌아봐야 한다고 밝혔다.
- 김 의원은 위험한 일터에서 노동자의 생명과 권리가 위협받는 현실이 중대한 숙제라고 지적했다.
- 김 의원은 모든 노동자가 안전과 정당한 대우를 받는 사회를 만들겠다고 다짐했다.
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"노동자 생명과 존엄 존중받는 사회 만들 것"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김태년 더불어민주당 의원은 13일 전태일 열사 56주기를 맞아 "근로기준법이 엄연히 존재함에도 왜 노동자들은 여전히 일터에서 목숨을 잃고 있는지 돌아봐야 한다"고 밝혔다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "56년이 흘렀다"며 "그러나 우리는 여전히 묻고 또 물어야 한다"고 했다.
이어 "왜 어떤 노동자에게는 누구나 누려야 할 기본적인 권리조차 보장되지 않는지 돌아봐야 한다"며 "오늘날 노동의 형태와 산업 환경은 크게 달라졌지만, 위험한 일터에서 생명을 위협받고 정당한 권리를 보장받지 못하는 노동자들의 현실은 우리 사회의 중대한 숙제"라고 지적했다.
그러면서 "56년 전 전태일 열사가 외쳤던 외침도 여전히 유효하다"며 "모든 노동자는 안전하게 일하고 정당한 대우를 받을 권리가 있으며, 그 권리는 노동 현장에서 실질적으로 보장되어야 한다"고 강조했다.
김 의원은 "노동자의 생명과 존엄이 존중받고, 일하는 모든 사람의 권리가 당연하게 보장되는 사회가 우리가 만들어야 할 진정한 노동선진국의 모습"이라며 "저 역시 그 책임을 끝까지 다하겠다"고 다짐했다.
마지막으로 "전태일 열사의 숭고한 뜻을 깊이 기립니다"라고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com