민병덕 "디지털금융 G2 주인공은 한국...디지털자산기본법 국회 통과 매진"

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디지털자산기본법 내년 1월18일 전 통과 매진

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 민병덕 더불어민주당 의원은 13일 디지털자산 시장에 대해 "디지털금융 글로벌 G2가 가능하다"며 "미국과 함께 세계 디지털금융을 이끄는 나라, 그 주인공은 한국"이라고 자신의 페이스북을 통해 밝혔다.

이날 국회에서는 「디지털자산 관련법 진행상황과 글로벌 동향」 토론회가 열렸다. 민 의원은 이 자리에서 디지털자산 시장의 긴급한 상황을 강조했다.

민병덕 더불어민주당 의원은 13일 '디지털자산 관련법 진행 상황과 글로벌 동향' 국회 토론회를 개최했다. [사진=민병덕 페이스북]

민 의원은 "국내 디지털자산 거래 계정은 1117만 개를 넘었다"며 "국민 5명 중 1명꼴이고, 하루 평균 거래액도 3조 원이 넘는다"고 설명했다.

이어 "세계 어디에 내놓아도 손꼽히는 시장이지만, 이 시장을 떠받칠 기본법은 아직 없다"고 지적했다.

민 의원은 글로벌 동향도 언급했다. 그는 "미국은 2025년 7월 스테이블코인법인 지니어스법(GENIUS Act)을 제정했고, 두 달 뒤인 2027년 1월 18일부터 본격 시행한다"며 "EU와 일본도 제도화에 속도를 내고 있다"고 말했다.

그러면서 "우리가 머뭇거리는 사이 세계는 이미 새로운 규칙을 만들고 있다"고 목소리를 높였다.

민 의원은 2025년 6월 디지털자산기본법을 대표발의했다. 그는 "스테이블코인은 발행 주체를 제한하기보다 준비자산·상환·자금세탁방지 등 행위의 기준을 명확히 세우는 방향이 맞다"고 밝혔다.

또 "내년 2월 토큰증권법이 시행되면 증권형 디지털자산의 길이 열린다"며 "이제 디지털자산기본법으로 나머지 비증권형 자산의 법적 기반까지 완성해야 한다"고 역설했다.

아울러 "그래야 개인투자자뿐 아니라 기관투자자도 안심하고 들어올 수 있는 시장이 된다"고 덧붙였다.

민 의원은 "K-pop(팝), K-beauty(뷰티), K-반도체에 K-디지털자산을 하나 더하고 싶다"며 디지털자산기본법의 내년 1월 18일 전 국회 통과를 위해 매진하겠다고 강조했다.

kimsh@newspim.com