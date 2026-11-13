고려아연 "신주발행 적법성 인정 환영…영풍·MBK 소송 멈춰야"

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서울고법, 현대차그룹 대상 유상증자 무효 소송서 고려아연 손 들어줘



[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 고려아연이 현대자동차그룹을 대상으로 실시한 제3자배정 유상증자를 둘러싼 영풍과의 법적 분쟁에서 승소한 것에 대해 환영의 입장을 밝혔다.

고려아연 CI. [사진=고려아연]

고려아연은 13일 서울고등법원이 영풍이 제기한 신주발행무효 소송 항소심에서 1심 판결을 취소하고 고려아연의 손을 들어줬다고 밝혔다.

이번 소송은 고려아연이 지난 2023년 8월 현대차그룹의 미국 합작법인 HMG글로벌을 대상으로 실시한 제3자배정 유상증자의 적법성을 둘러싼 것이다.

고려아연에 따르면 재판부는 해당 신주발행이 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 범위에서 이뤄진 조치라고 판단했다. 이에 따라 현대차그룹과의 이차전지 소재 분야 협력 강화를 위해 추진한 유상증자의 정당성과 적법성이 인정됐다는 것이 회사 측 설명이다.

고려아연은 당시 유상증자가 단순한 자금조달을 넘어 현대차그룹과의 전략적 협력을 강화하고 글로벌 핵심광물 공급망 경쟁력을 높이기 위한 결정이었다는 입장이다.

회사는 이번 판결이 핵심광물 공급망의 불확실성이 지속되는 상황에서 미래 성장동력을 확보하기 위한 기업의 경영 판단을 인정했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

고려아연은 영풍·MBK파트너스 측을 향해서도 법적 분쟁 중단을 촉구했다.

고려아연 관계자는 "영풍은 해당 유상증자의 사업적 필요성과 전략적 가치를 외면한 채 신주발행 자체를 무효로 돌리기 위한 소송을 제기해 왔다"며 "정상적인 경영 활동에 불필요한 법적 불확실성을 안겨 왔다"고 주장했다.

이어 "이번 항소심 판결은 경영권 확보를 위해 반복적인 소송과 법적 분쟁을 제기하고 있는 영풍·MBK파트너스 측에 경종을 울리는 판결"이라며 "전략적 사업 협력마저 경영권 분쟁의 수단으로 삼는 행태를 멈춰야 한다"고 강조했다.

고려아연은 앞으로도 전략적 협력 기업들과 글로벌 핵심광물 공급망을 강화하고 미래 성장동력 확보와 기업가치 및 주주가치 제고에 주력한다는 방침이다.

heoneykim@newspim.com