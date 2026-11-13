강원에너지, 이차전지 소재 성장에 실적 개선 본격화

AI 핵심 요약beta
- 강원에너지는 13일 3분기 영업손실을 83.5% 줄이고 흑자전환했다
- 무수수산화리튬 누적 매출은 1191억원으로 44.2% 증가했다
- 강원에너지는 AI 데이터센터 냉각설비 사업 진출을 추진한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무수수산화리튬 공급 확대·AI 냉각설비 신사업 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 강원에너지가 이차전지 소재 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 영업손실을 크게 줄이고 당기순이익 흑자전환에 성공했다. 주력인 무수수산화리튬 사업의 매출이 증가한 가운데 인공지능(AI) 데이터센터 관련 설비 사업으로 영역을 확대하고 있다.
강원에너지는 올해 3분기 매출액 492억원, 누적 매출액 1488억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 3분기 영업손실은 9억6000만원으로 전년 동기 대비 83.5% 감소했다.
당기순이익은 3분기 단일 기준과 누적 연결기준 모두 흑자전환했다.
수익성 개선에는 자회사 강원이솔루션의 이차전지 소재 사업 성장이 기여했다.
강원이솔루션은 양극재 제조업체에 무수수산화리튬을 공급하고 있다. 해당 사업의 올해 3분기 누적 매출액은 1191억원으로 전년 동기 826억원 대비 44.2% 증가했다. 앞서 올해 상반기에는 강원에너지 연결 매출액의 80% 이상을 차지하며 주력 사업으로 자리 잡았다.
강원에너지는 이차전지 소재·설비 사업의 수익성 개선과 함께 AI 데이터센터 관련 신사업도 추진하고 있다.
특히 에너지 플랜트 분야에서 축적한 배관 설계·시공 및 열관리 기술을 활용해 AI 데이터센터용 냉각설비 사업에 진출한다는 계획이다. 냉각수분배장치(CDU)를 중심으로 관련 설비 사업을 확대하고 있다.
강원에너지 관계자는 이차전지 소재·설비와 에너지 플랜트 등 기존 사업의 수익성이 시장 상황 개선과 고객사와의 협력에 힘입어 나아지고 있다고 설명했다.
이어 50년간 축적한 배관 설계·시공 및 열관리 기술력을 바탕으로 AI 데이터센터 신사업에서도 성과를 내겠다고 밝혔다.
dconnect@newspim.com