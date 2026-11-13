오비고, AI 카케어 앞세워 실적 회복 시동…적자 폭 축소

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3분기 매출 전 분기 대비 8.3% 증가·영업손실 24.8% 감소

방문정비 서비스 확대·차량용 콘텐츠 수익모델 다변화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모빌리티 인공지능 전환(AX) 플랫폼 기업 오비고가 AI 카케어 사업의 매출 확대에 힘입어 올해 3분기 외형 성장과 영업손실 축소를 기록했다.

오비고는 올해 3분기 연결기준 매출액 119억원, 영업손실 8억6000만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출액은 전 분기 대비 8.3% 증가했으며, 영업손실은 24.8% 줄었다.

실적 개선에는 AI 카케어 사업의 매출 확대가 영향을 미쳤다. 매출 증가율이 영업비용 증가율을 웃돌면서 영업손실 규모가 축소됐다. 다만 당기순손실에는 주가 상승에 따른 파생상품 평가손실이 반영됐다. 해당 평가손실은 실제 현금 유출을 수반하지 않는 회계상 손실이다.

오비고 로고. [사진=오비고]

오비고는 자회사 카랑이 보유한 전국 단위 방문정비 인프라를 활용해 차량관리 서비스를 확대하고 있다. 최근 국내 완성차 기업과 연계한 공식 방문정비 서비스를 출시했으며, 향후 완성차 업체와 보험사 등 기업 고객과의 협력을 강화할 계획이다.

특히 차량 데이터와 AI 기술을 결합해 차량관리 전반의 서비스를 고도화하고, 관련 사업의 수익모델을 확대한다는 방침이다.

차량용 AI 오디오 플랫폼 '픽클(Pickle)'도 적용 차종을 늘리며 서비스 기반을 확대하고 있다. 픽클은 현대자동차그룹의 플레오스 커넥트와 기아 PV5를 비롯해 르노·볼보·폴스타 등 주요 완성차 브랜드 차량에서 서비스를 제공하고 있다.

오비고는 주요 방송·미디어사와 제휴를 확대하고 이용자 수요에 맞춘 콘텐츠를 보강하고 있다. 최근에는 브랜드 공동 캠페인을 통해 차량 내 광고 사업의 기반도 마련했다. 향후 적용 차종과 이용자 확대를 바탕으로 구독·광고·콘텐츠 제휴 등으로 수익모델을 다변화할 계획이다.

자동차 분야에서 확보한 AI 기술을 전력 등 다른 산업으로 확대하는 사업도 추진 중이다.

오비고는 글로벌 에너지 기업과 전력 분야 선행 기술검증(PoC)을 완료하고 후속 기술검증을 진행하고 있다. 이를 바탕으로 피지컬 AI 솔루션 '볼트(BOLT)'를 활용한 변전소 설계·모니터링 분야의 AX 사업화를 추진하고 있다.

향후에는 설비 운영·관리 영역까지 기술 적용 범위를 확대하고, 글로벌 시장 진출과 신규 수익모델 확보에도 나설 방침이다.

황도연 오비고 대표는 "3분기에는 AI 카케어 매출 확대와 피지컬 AI 사업화 진전을 통해 성장 기반을 다졌다"며 "앞으로 AI 콘텐츠·AI 카케어 고객 확대 및 수익모델 다변화, 볼트의 산업 적용 확대를 통해 매출 성장을 이어가고 수익성 개선에도 집중하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com