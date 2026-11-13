지앤비에스 에코, 반도체·태양광 쌍끌이…누적 매출 첫 1000억 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK하이닉스 공급 확대·인도 태양광 수주 재개로 외형 성장

3분기 누적 영업익 446.5% 급증…영업이익률 17.3% 기록

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 친환경 공정가스 처리설비 전문기업 지앤비에스 에코가 반도체와 태양광 사업의 동반 성장에 힘입어 창사 이래 처음으로 3분기 누적 매출액 1000억원을 돌파했다. 영업이익도 전년 동기 대비 5배 이상으로 늘어나며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

지앤비에스 에코는 올해 3분기 누적 연결기준 매출액 1020억8000만원, 영업이익 176억7000만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 63.9%, 446.5% 증가한 수치다.

같은 기간 당기순이익은 136억원으로 555.2% 증가했다. 누적 영업이익률은 17.3%로 전년 동기 대비 12.1%포인트 상승했다. 특히 올해 3분기까지의 누적 매출액이 지난해 연간 매출액을 약 11% 웃돌면서 4분기 실적을 제외하고도 역대 최대 연간 매출 기록을 넘어섰다.

지앤비에스 에코 로고. [사진=지앤비에스 에코]

실적 성장은 반도체와 태양광 사업이 이끌었다. 반도체 부문에서는 SK하이닉스에 공급하는 스크러버 물량이 전년보다 증가했다. SK하이닉스 전용 생산라인도 가동을 시작하면서 생산성 향상에 기여하고 있다.

태양광 부문에서는 인도향 스크러버 수주가 재개됐다. 지난 2023년 이후 2024~2025년 2년간 이어진 수주 공백이 해소되면서 관련 매출이 다시 발생하기 시작했다. 회사는 지난해 사실상 매출이 없었던 태양광 사업에서 올해 350억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있다.

3분기 단독 실적도 개선됐다. 연결기준 매출액은 236억6000만원으로 전년 동기 대비 30.7% 증가했으며, 영업이익은 35억5000만원으로 전년 동기의 6배 이상을 기록했다.

다만 3분기 당기순손익은 15억9000만원의 적자를 기록했다. 회사는 상반기 원화 약세로 반영됐던 외화환산이익이 3분기 원화 강세에 따라 감소하면서 영업외손익에 영향을 미쳤다고 설명했다.

실제로 원·달러 환율은 지난 6월 말 1541.5원에서 9월 말 1358.4원으로 11.9% 하락했다. 같은 기간 원·위안 환율도 10.8% 내렸다.

지앤비에스 에코 관계자는 "3분기 당기순손실은 본업 부진이 아니라 환율에 따른 회계상 평가손익 영향"이라며 "수출 비중이 높은 기업 특성상 환율 변동에 따라 분기 순이익이 수십억원 단위로 움직일 수 있다"고 설명했다.

이어 "하이닉스 물량 확대로 수출 비중은 낮아졌지만 여전히 매출의 절반 이상이 수출인 만큼, 연간 순이익은 2026년 말 환율 수준이 중요한 변수가 될 것"이라고 덧붙였다.

회사는 4분기에도 인도향 태양광 스크러버 공급을 통해 매출 확대를 이어갈 계획이다. 당초 3분기 출하 예정이었던 일부 인도향 물량이 4분기 매출에 반영될 예정이다.

증가하는 수요에 대응하기 위한 생산인력 확충도 진행하고 있다. 지앤비에스 에코는 올해 생산 및 고객지원 인력을 40명 이상 채용했으며, 추가 채용도 추진할 방침이다.

회사는 스크러버 생산에서 조립공정이 차지하는 비중이 높아 생산인력 확충만으로도 생산능력을 늘릴 수 있다고 설명했다. 기존 공장 부지에 여유 공간이 있어 별도의 대규모 증설 투자 없이도 연 매출 3000억~3500억원 규모에 대응할 수 있는 생산능력을 확보할 수 있다는 입장이다.

지앤비에스 에코는 주요 반도체 고객사의 공급 물량 확대를 바탕으로 내년에도 성장세를 이어갈 것으로 기대하고 있다. 내년 매출 목표는 2000억원 이상이다.

회사 관계자는 "올해는 반도체와 태양광 두 사업이 함께 성장하며 외형과 수익성을 모두 끌어올린 해"라며 "내년에는 반도체 고객사 물량 확대가 본격적으로 실적에 반영되는 만큼, 숫자로 성장을 증명하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com