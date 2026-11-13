엠게임, 3분기 영업익 27억원…전년比 34.7% 감소

AI 핵심 요약beta
- 엠게임은 13일 3분기 매출 208억원과 영업이익 27억원을 기록했다
- 3분기 실적은 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 감소했다
- 엠게임은 4분기 신작 출시와 기존 게임 서버 운영으로 실적 개선에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'귀혼키우기' 24일 출시…나이트 온라인 신규 서버로 반등 추진
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 엠게임이 올해 3분기 연결 기준 매출 208억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 30억원을 기록했다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 3.4%, 영업이익은 34.7%, 당기순이익은 37.6% 감소했다.
전 분기와 비교하면 매출은 2.3% 줄었지만 영업이익은 10.6% 증가했다. 당기순이익은 이연법인세자산 증가 등의 영향으로 324.8% 늘었다.
엠게임은 4분기 기존 게임의 신규 서버 운영과 신작 출시를 통해 실적 개선에 나설 계획이다. 지난 12일 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG) '나이트 온라인'의 북미·유럽 신규 서버를 열었으며, 오는 24일에는 모바일 방치형 게임 '귀혼키우기'를 국내 출시한다. '귀혼키우기'는 사전예약자 100만명을 돌파했다.
또한 PC MMORPG '풍림화산'을 4분기 중 재출시할 예정이다. 커머스 자회사 엠게임 알마티와 엠글로벌스, 실버케어 자회사 보듬재활요양원 등의 실적 개선도 추진하고 있다.
주주환원 정책도 이어가고 있다. 엠게임은 올해 주당 222원의 결산배당과 110원의 분기배당을 실시했다. 5월과 6월, 10월에는 총 60억원 규모의 자사주 취득을 결정하고 취득 주식의 소각도 진행하고 있다.
권이형 엠게임 대표는 "4분기는 북미·유럽 '나이트 온라인' 신규 서버 오픈과 '귀혼키우기' 출시, '풍림화산' 재오픈 등이 집중돼 있어 연말 성수기와 함께 더 큰 성과를 기대하고 있다"고 말했다.
flurry327@newspim.com