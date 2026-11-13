[일본 증시] 닛케이 반등...엔저·반도체주 저가 매수에 6만1000선 회복

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 13일 닛케이주가는 반등해 6만1000선을 회복했다. 엔화 약세를 배경으로 선물 매수세가 유입되고, 전날 하락했던 인공지능(AI)·반도체 관련주에 저가 매수세가 붙었다.

다만 반도체주 비중이 큰 한국 코스피가 약세로 돌아서자 일본에서도 관련 종목에 차익실현 매물이 나오며 상승폭은 제한됐다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 0.53%(322.99엔) 상승한 6만1142.35엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX)는 0.11%(4.24포인트) 오른 3941.57포인트로 마감하며 5거래일 연속 상승했다.

전날 미국 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수 등 주요 지수가 하락했지만, 알파벳과 아마존 등 대형 기술주 일부가 상승하고 엔비디아도 낙폭을 줄이며 거래를 마친 점이 투자심리를 뒷받침했다.

글로벌 증시의 추가 하락을 예상하고 매도에 나섰던 투자자들이 포지션을 되돌리는 매수에 나서면서 일본 증시 상승에 힘을 보탰다.

전날 엔비디아 쇼크 여파로 하락했던 어드밴테스트 등 닛케이지수에 미치는 영향이 큰 고가의 AI·반도체 종목에도 매수세가 유입됐다. 이들 종목의 반등이 지수 상승을 이끌었다.

그러나 오후 들어 한국 코스피가 하락세로 전환하자 일본에서도 키옥시아와 이비덴 등 일부 AI·반도체 관련주로 매도세가 번졌다. 주말을 앞두고 일본 기관투자자와 개인투자자들이 차익을 실현하거나 보유 포지션을 정리하려는 움직임도 상승세를 제약했다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 8조4082억엔, 거래량은 25억4092만주였다. 상승 종목은 877개로 전체의 약 56%를 차지했고, 하락 종목은 619개였다.

그 외 주요 종목별로는 패스트리테일링과 리크루트가 상승했고, 코나미그룹과 닌텐도 등 게임 관련주도 강세를 보였다. 반면 소프트뱅크그룹(SBG)은 5% 하락했다. 전날 실적을 발표한 테루모와 메루카리도 내렸으며, 미쓰비시중공업 등 방위산업 관련주도 부진했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

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