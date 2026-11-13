브릴스, '2026 디지털 혁신상' 부총리 표창 수상

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로봇·AI 융합 기술로 제조 현장 AX 전환 추진

충돌 예방 안전 관제 상용화…온디바이스 VLA 실증

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 로봇 모듈화 플랫폼 전문기업 브릴스가 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 기술력을 인정받아 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다.

브릴스는 13일 열린 '2026 대한민국 Digital Innovation Award'에서 정보통신기술(ICT) 혁신 유공 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다고 밝혔다.

이번 표창은 로봇 하드웨어에 AI와 데이터 기술을 결합해 제조 현장의 인공지능 전환(AX)을 추진하고, 매출 성장과 해외 수출을 통해 국가 경제 발전에 기여한 공로를 인정받은 결과다.

브릴스는 최근 피지컬 AI와 온디바이스 AI 기술을 활용한 제조 AX 사업을 확대하고 있다. 대표적인 기술로는 이미 상용화한 'AI 안전 관제 로봇 솔루션'과 국책과제를 통해 실증 중인 '온디바이스 VLA 자율행동 로봇'이 있다.

[사진=브릴스]

AI 안전 관제 로봇 솔루션은 로봇에 AI 영상 분석 기술을 결합해 작업자와 로봇의 충돌 위험을 사전에 감지하는 시스템이다. 여러 개의 3차원(3D) 비전 센서를 활용해 작업 공간 내 사람과 사물의 움직임을 실시간으로 추적하고, 충돌 위험이 발생하기 전에 로봇을 정지시킨다.

작업자의 쓰러짐이나 안전모 미착용 등 이상 상황도 감지할 수 있다. 브릴스는 이 기술과 연계해 자율이동 로봇과 로봇 팔을 활용한 차량 내·외장 감성품질 무인검사 시스템도 개발했다.

온디바이스 VLA 자율행동 로봇은 지난 7월 수행기업으로 선정된 국책과제 '2026 AX 디바이스 개발·실증 사업'을 통해 개발·실증하고 있다.

VLA는 시각·언어·행동(Vision-Language-Action)을 결합한 AI 모델로, 사람의 자연어 명령과 시각 정보를 이해해 로봇의 행동을 결정하는 기술이다. 복잡한 프로그래밍이나 별도의 동작 학습 과정 없이 간단한 명령으로 로봇을 제어할 수 있도록 하는 것이 목표다.

브릴스는 국산 신경망처리장치(NPU)를 로봇 제어 기술과 결합해 외산 AI 반도체 의존도를 낮추고, 중소 제조기업의 로봇 도입 부담을 줄인다는 계획이다.

관련 지식재산권도 확보하고 있다. 브릴스가 올해 10월 기준 보유한 지식재산권은 총 205건이며, 이 가운데 국제특허협력조약(PCT) 출원을 포함한 해외 특허 관련 출원·등록은 25건이다.

브릴스는 로봇 모듈화 플랫폼 기술을 기반으로 AI 안전 관제와 온디바이스 VLA 등 피지컬 AI 기술을 고도화하고 제조 현장 적용을 확대할 방침이다.

전진 브릴스 대표는 "이번 표창은 로봇에 AI를 결합해 제조 현장의 AI 전환을 이끌어 온 기술력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 로봇 기술로 국내 제조업의 경쟁력을 높여 국가 경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.

한편 브릴스는 최근 'K Connect AI' 시상식에서 산업통상부 장관 표창을, '2026 ICT 특허경영대상'에서 지식재산처장 표창을 받았다. '2026 로보월드 어워드'에서는 최우수상을 수상하며 4년 연속 수상 기록을 이어갔다.

dconnect@newspim.com