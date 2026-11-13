[마감시황] 코스피, 외인 7000억 '팔자'에 5200선 후퇴…"AI·매크로 부담 지속"

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젠슨 황 불명예 퇴진 여진에 반도체 약세

코스닥은 0.45% 상승, 기관 1271억원 순매수

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 13일 코스피가 외국인의 매도세에 하락 마감했다. 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 불명예 퇴진을 둘러싼 여진과 미국 국채금리·국제유가 상승 등 매크로 부담이 이어진 가운데 외국인 순매도가 확대되면서 장 초반 상승폭을 모두 반납했다. 반면 코스닥은 기관 매수세에 힘입어 상승 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 52.20포인트(0.98%) 내린 5290.53에 거래를 마쳤다. 개인이 1802억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 7033억원, 221억원을 순매도했다.

코스피는 장 초반 5504.44까지 오르며 5500선을 넘어섰지만 이후 외국인 매도세가 확대되면서 하락 전환했다. 장중 저점은 5259.09를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 52.20포인트(0.98%) 하락한 5290.53으로, 코스닥은 전장 종가보다 3.13포인트(0.45%) 상승한 699.66으로 거래가 마감된 가운데 13일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오후 3시 30분 기준 1336.7원을 기록중이다. 2026.11.13 yeawon2@newspim.com

시가총액 상위 종목은 대체로 약세를 보였다. 삼성전자(-0.96%), SK하이닉스(-3.03%), SK스퀘어(-3.67%), LG에너지솔루션(-1.52%), 삼성바이오로직스(-2.62%), 삼성전기(-3.50%) 등이 하락했다. 반면 삼성전자우(1.31%), KB금융(4.74%), 현대차(1.13%), 삼성생명(0.80%) 등은 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 상승 출발했으나 외국인 투자자의 순매도가 확대되며 장 중 약세 전환했다"며 "뚜렷한 신규 악재가 부재한 가운데 AI 관련 불확실성과 매크로 부담이 지속되면서 수급 여건에 따른 변동성이 확대됐다"고 분석했다.

젠슨 황 전 CEO의 불명예 퇴진을 둘러싼 불확실성도 이어졌다. 이 연구원은 국내 증시에서 황 전 CEO의 사생활 논란과 중국 국가안전부 관련 의혹이 확산되면서 인공지능(AI) 반도체 공급망을 둘러싼 경계심리가 지속됐다고 진단했다.

미국 국채금리와 국제유가 상승도 증시에 부담을 줬다. 미국 10년물 국채금리는 장중 5.125%까지 상승했고, 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 선물 가격도 각각 배럴당 88.3달러, 95.6달러까지 올랐다. 연방준비제도(Fed) 인사들의 긴축적 발언도 금리 상승 압력을 키웠다는 분석이다.

코스닥지수는 전 거래일보다 3.13포인트(0.45%) 오른 699.66에 장을 마감했다. 기관이 1271억원을 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 741억원, 623억원을 순매도했다.

코스닥시장에서는 에코프로(0.41%), 에코프로비엠(1.00%), 주성엔지니어링(0.29%), 레인보우로보틱스(5.21%), 심텍(0.73%) 등이 상승했다. 반면 알테오젠(-0.68%), 이오테크닉스(-2.72%), 삼천당제약(-1.76%), 리노공업(-1.71%), 원익IPS(-1.89%), HLB(-2.89%) 등은 하락했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 종가보다 6.0원 오른 1336.7원에 마감했다.

winter1004@newspim.com