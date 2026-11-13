피터앤파트너스, 코스닥 IR 지원 사업 본격화

기업설명회 정례화 추진에 발맞춰 사업 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 코스닥 상장기업의 연 1회 이상 기업설명회(IR) 개최를 추진하는 가운데, 피터앤파트너스가 상장사별 여건에 맞춘 IR 지원 사업을 본격화한다.

피터앤파트너스는 IPR사업부를 중심으로 코스닥 상장기업을 위한 맞춤형 IR 프로그램을 추진한다고 13일 밝혔다. 기업의 IR 전담 인력과 기존 활동 수준, 투자자 구성 등을 고려해 '베이직 IR', '미디어 IR', '프리미엄 IR' 등 3가지 프로그램을 제공할 계획이다.

이번 사업은 한국거래소가 추진하는 상장기업의 IR 활동 강화 정책에 대응하기 위해 마련됐다. 정은보 한국거래소 이사장은 이날 자본시장 정책 간담회에서 상장 유지 기업의 연 1회 이상 IR 개최를 추진하고, 이를 상장 유지 요건에 반영하겠다는 방침을 밝혔다.

한국거래소 로비. [사진=피터앤파트너스]

피터앤파트너스는 IR 경험이 부족한 기업에는 설명회 운영을 지원하고, 기존 IR 활동을 진행해 온 기업에는 투자자 관점의 메시지 정비와 소통 채널 확대를 지원할 예정이다. 구체적인 제도 대응 사항은 향후 확정되는 규정과 시행 일정에 맞춰 반영한다는 계획이다.

베이직 IR은 전담 인력이 부족하거나 정기적인 설명회 운영 경험이 적은 기업을 위한 프로그램이다. 기존 회사소개서와 사업계획서를 바탕으로 핵심 내용을 정리하고, 온라인이나 사내 회의실 등을 활용한 설명회 개최를 지원한다.

미디어 IR은 기업설명회와 언론홍보를 결합한 방식이다. 기업의 주요 사업과 성장 전략을 투자자 관점에서 정리하고, 설명회 전후 보도자료 배포와 기자 대응 등을 연계한다. 경영진의 예상 질문과 답변도 사전에 준비해 대외 메시지의 일관성을 높일 계획이다.

프리미엄 IR은 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 한 심층 프로그램이다. 사업 구조와 수익모델, 실적 및 성장 전략을 중심으로 IR 자료를 정비하고 투자자 초청, 설명회 운영, 일대일 미팅, 기업설명회 목적의 투자자 방문(NDR) 등을 지원한다.

이 밖에도 기업별 수요에 따라 기자간담회와 경영진 인터뷰, 경제TV 출연, 유튜브 콘텐츠 제작, IR북 개편 등으로 지원 범위를 확대할 예정이다.

특히 기업의 기술력이나 사업계획을 단순히 소개하는 데 그치지 않고 실제 매출과 이익으로 연결되는 과정, 향후 성장 가능성과 위험 요인 등을 투자자가 이해할 수 있도록 설명하는 데 중점을 둘 방침이다.

피터앤파트너스 관계자는 "상장기업의 IR은 일회성 행사 개최를 넘어 투자자가 기업을 이해하고 판단할 수 있도록 정보를 꾸준히 제공하는 과정"이라며 "IPR사업부를 중심으로 기업별 상황에 맞는 실행 방안을 마련하고, IR과 언론홍보, 다양한 콘텐츠 채널을 연계해 시장 인지도와 투자자 신뢰를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com