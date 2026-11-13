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[세종25시] 미래보다 현재가 더 걱정되는 정부 부처들

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 13일 미래대응기금에 부처 핵심 사업을 편입했다
  • 부처들은 사업 관리와 예산 집행 책임이 불분명해졌다고 호소했다
  • 국회에서는 재원 조달과 재정 통제 방식을 둘러싼 논란이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미래기금 설립 취지는 대체로 공감
'핵심 사업 빼내기' 아니냐 비판 목소리
예산 집행·결산 처리 문제도 논란
"1년 공들여 준비한 사업도 넘어갈 판"

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 2027년도 예산안 논란의 핵심에 '미래대응기금'(미래기금)이 있다. 반도체 호황으로 늘어난 세수를 미래 성장동력에 투자하고 재정안정화에 활용하겠다는 것이 골자지만, 일부 정부 부처에서는 불편한 시선을 여과 없이 드러내고 있다.

기금 설립 취지와 달리 각 부처가 공들여 준비한 핵심 사업들이 기금으로 넘어가면서 심상치 않은 분위기가 감지된다. 일각에서는 사실상 '핵심 사업 빼내기' 아니냐는 볼멘소리까지 나온다.

[AI 일러스트 = 정성훈 기자]

출발은 나쁘지 않았다. 경기 순환에 따라 급등락하는 세수를 안정적으로 관리하는 것은 정부의 오랜 숙제였다. 문제는 미래를 위한 새로운 투자를 내세우면서 정작 기존 부처들이 추진해 온 사업들을 기금에 대거 편입하면서 불거졌다.

실제 한 정부 부처는 1년 넘게 공들여 준비한 사업이 기금으로 넘어가면서 담당자가 냉가슴을 앓는 일도 벌어졌다. 또 다른 정부 부처에서는 주요 사업이 기금에 편입되면서 향후 예산 집행과 결산을 어떻게 처리해야 할지 모르겠다는 하소연도 나온다.

정책은 부처가 설계했는데 정작 사업의 재원과 관리체계는 달라지는 상황이다. 사업 성과는 누구의 몫이고, 문제가 생기면 누가 책임져야 하는지도 불분명해질 수 있다.

국회 분위기도 크게 다르지 않다. 예산안 심사가 거듭될수록 미래기금에 대한 이견이 좁혀지기는커녕 쟁점만 늘어나는 양상이다. 국회 보좌진 사이에서도 미래기금의 재원 조달 방식과 기존 예산과의 관계, 국회의 재정 통제 문제 등을 둘러싼 불만이 적지 않다는 얘기가 들린다.

미래기금으로 넘어가는 사업의 예산 심사와 결산을 어떻게 처리할 것인지를 둘러싼 논란은 관련 법안이 국회에 제출될 때부터 제기됐다. 국회 심사 과정에서 미래기금 법안이 상당 부분 수정될 것이라는 관측도 있었다.

10일 오전 서울 여의도 국회에서 제439회 국회(정기회) 제07차 예산결산특별위원회 전체회의가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

물론 기금으로 사업을 이관한다고 해서 반드시 해당 부처의 권한까지 사라지는 것은 아니다. 정부 전체의 재정 운용을 효율화하고 사업 간 중복을 줄일 수 있다는 논리도 있다. 다만 기존 예산으로도 추진할 수 있는 사업을 굳이 기금에 편입해야 하는 이유와 그에 따른 변화는 분명하게 설명할 필요가 있다.

미래기금의 필요성을 따지는 것과 운영 방식을 검증하는 것은 별개의 문제다. 기존 사업을 한데 모으는 것만으로 미래 투자가 되는 것은 아니다. 사업의 간판을 바꾸는 데 그친다면 기금 설치의 명분도 무색해질 수밖에 없다.

정부 안에서조차 사업 이관을 둘러싼 불만과 혼란이 제기되고 있다면 국회도 이를 가볍게 넘길 이유는 없을 것이다. 특히 기금 설치를 둘러싼 논쟁이 입법 과정에서 제대로 정리되지 않는다면 향후 예산의 정부 사업 집행 단계에서는 더 큰 혼란으로 이어질 수 있다.

wideopen@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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