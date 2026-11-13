한화에어로, 1만파운드급 엔진 개발 나선다…독자 기술 확보 속도

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2031년까지 국과연과 항공엔진 완제 4대 제작·시험

기존 5500파운드급 엔진 기술 활용…차세대 전투기 엔진 개발 기반 확보

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 국방과학연구소와 함께 국내 최초로 추력 1만파운드(lbf)급 항공엔진 개발에 나선다.

한화에어로스페이스는 국과연이 주관하는 '1만파운드급 고바이패스 터보팬 엔진 개발' 과제의 우선협상대상자로 선정됐다고 13일 밝혔다. 총 사업 규모는 1773억원이며 개발 기간은 2031년 10월까지다.

1만파운드급 엔진 모델링 이미지.[사진=한화에어로스페이스]

이번 과제는 저피탐 정찰용 무인기에 탑재할 추력 1만파운드 이상의 터보팬 엔진을 국내 독자 기술로 개발하는 사업이다. 수천 시간 이상 운용할 수 있는 장수명 엔진을 개발하고 국내 최고 수준의 터빈입구온도(TIT)를 구현하는 것이 목표다. 터빈입구온도는 엔진의 열효율과 출력에 영향을 미치는 핵심 요소다.

한화에어로스페이스는 엔진 상세설계부터 핵심 부품 제작, 조립, 완제 엔진 4대 생산 및 시험평가까지 개발 전 과정을 수행한다.

이번 개발에는 국과연과 한화에어로스페이스가 개발 중인 5500파운드급 터보팬 엔진의 코어엔진 기술이 활용된다. 코어엔진은 고압압축기와 연소기, 고압터빈 등으로 구성되는 항공엔진의 핵심 부분이다.

한화에어로스페이스는 기존 코어엔진 기술을 기반으로 추력을 1만파운드 이상으로 확대하고 고온 내열기술과 장수명 기술을 고도화할 계획이다. 이를 통해 기존 엔진의 핵심기술을 다양한 추력급으로 확장하는 파생형 엔진 개발 역량을 확보한다는 구상이다.

한편 한화에어로스페이스는 1979년부터 47년간 항공엔진 사업 경험을 축적해 왔다. 현재 5500파운드급 터보팬 엔진과 1400마력급 터보프롭 엔진 등 국내 독자 항공엔진 개발사업도 수행하고 있다.

회사는 이번 사업을 통해 확보한 고온 내열기술과 장수명 기술, 경량화 설계 역량 등을 바탕으로 향후 KF-21 블록3 등 차세대 전투기에 적용할 수 있는 첨단항공엔진 개발도 단계적으로 추진할 방침이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "이번 사업은 국내 독자 항공엔진의 추력과 성능을 한 단계 높이는 동시에 첨단항공엔진의 단계적 개발에 필수적인 핵심기술을 확보하는 중요한 이정표"라며 "그동안 축적한 항공엔진 개발 역량을 바탕으로 대한민국 항공엔진 기술 자립과 미래 항공산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com