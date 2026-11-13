한국투자증권, '2026 패밀리오피스 컨퍼런스 데이' 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 11일 초고액자산가 대상 패밀리오피스 컨퍼런스를 개최했다
- 이번 행사에서 세대 간 자산이전 전략과 자산승계 관련 강연이 진행됐다
- 한국투자증권은 기업·가문별 맞춤형 종합자산관리 서비스를 강화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 지난 11일 초고액자산가 고객 대상 '2026 패밀리오피스 컨퍼런스 데이(Conference Day)'를 개최했다고 13일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 행사는 회사의 초고액자산가 전담 조직인 GWM(Global Wealth Management)이 패밀리오피스 고객에게 자산승계 관련 정보를 제공하고, 고객과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.
권오경 삼일PwC 헤리티지센터 이사는 이날 행사에서 '세대 간 자산이전 시 전략적 고려사항'을 주제로 특별강연을 진행했다. 이어 만찬과 함께 안인모 피아니스트의 해설이 곁들여진 클래식 공연이 열렸다.
한국투자증권 GWM은 그룹 내 계열사 및 주요 사업부문과의 협업, 글로벌 금융 네트워크, 외부 전문기관과의 제휴를 바탕으로 초고액자산가를 위한 맞춤형 종합자산관리 서비스를 제공하고 있다. 금융자산 운용뿐 아니라 기업 경영과 자산승계, 가족 및 법인 자산관리 등으로 서비스 범위를 확대하고 있다.
특히 투자은행(IB), 리서치, 글로벌사업, 투자상품 등 사내 전문 조직 및 계열사와 협력해 기업의 자금조달과 운용, 기업공개(IPO), 인수합병(M&A), 공동투자(Co-investment) 등 기업 생애주기별 금융 솔루션을 지원한다. 글로벌 금융회사와의 협력 및 상품 소싱 역량을 활용해 다양한 투자상품과 투자 기회도 제공한다.
이와 함께 세무·법률·회계·부동산 등 분야별 외부 전문기관과 협력해 복합적인 자산관리 수요에 대응하고 있다. 고객의 자산 현황과 투자 목적, 기업 경영 및 가문 승계 계획 등을 종합적으로 고려해 맞춤형 자산관리 방안을 제시한다.
고객 대상 정기 프로그램도 운영한다. 글로벌 시장 전망과 투자전략, 인공지능(AI), 자산승계 등을 주제로 전문가 초청 포럼을 개최하고, 가족별 주요 관심사에 맞춘 '패밀리 프라이빗 컨퍼런스'도 제공한다.
김성환 한국투자증권 사장은 "GWM 패밀리오피스는 고객과 가족의 다양한 수요를 이해하고, 장기적인 관점에서 자산관리 방안을 함께 마련하는 데 중점을 두고 있다"며 "앞으로도 자산관리와 승계, 라이프스타일을 아우르는 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com