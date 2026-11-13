정점식 "행정수도특별법, 국민의힘이 책임질 것"...제정 의지 재확인

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국힘 세종시당 지도부 면담서 약속…일부 위헌 우려엔 당 입장 구분 강조

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민의힘 정점식 원내대표가 세종시 행정수도 완성을 위한 특별법 제정에 당 차원의 지원을 약속했다. 일부 의원들의 위헌 우려가 당 전체의 반대 입장으로 비치는 데는 선을 그으면서 더불어민주당에도 조속한 입법 추진을 요구했다.

국민의힘 세종시당은 13일 정우진 시당위원장과 이준배 세종을 당협위원장, 김동빈 세종시의원이 정 원내대표를 만나 행정수도특별법 제정을 위한 중앙당의 협력을 요청했다고 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표과 정우진 국민의힘 세종시당위원장이 행정수도특별법 제정 논의를 했다. [사진=국민의힘 세종시당] 2026.11.13 gyun507@newspim.com

정우진 위원장은 "행정수도 완성은 세종시민의 오랜 염원이자 국가균형발전을 위한 핵심 과제"라며 "일부 의원들의 헌법적 우려가 국민의힘 전체의 반대 입장으로 해석돼서는 안 된다"고 강조했다.

이에 정점식 원내대표는 "행정수도특별법은 여야 간 이견이 없는 법안"이라며 "행정수도 세종 완성은 국민의힘의 약속인 만큼 특별법 제정을 확실하게 책임지겠다"고 밝혔다고 세종시당은 전했다.

또 민주당 지도부가 수도권, 특히 서울 지역구 의원들을 설득하는 데 적극 나서야 한다고 촉구했다. 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 의원들도 행정수도 완성을 위해 협력할 것이라는 입장도 전달했다.

세종시당은 특별법을 둘러싼 헌법적 쟁점은 필요한 경우 국민적 합의와 헌법적 절차에 따라 해결하되, 이를 이유로 입법 논의가 지연돼서는 안 된다고 주장했다.

이준배 당협위원장은 "민주당은 그동안 특별법의 연내 통과를 거듭 약속해 왔다"며 "이제 와서 여야 합의나 일부 의원들의 우려를 이유로 책임을 회피해서는 안 된다"고 지적했다.

이어 "다른 쟁점 법안에서 보여줬던 추진력과 결단을 행정수도특별법에서도 보여줘야 한다"고 강조했다.

세종시당은 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립 등 행정수도 완성 과제를 위해 중앙당과 협력을 이어갈 계획이다.

한편 정우진 위원장과 이준배 당협위원장 등은 정 원내대표 면담에 앞서 김종민 의원을 만나 행정수도 완성을 위한 협력 방안도 논의했다.

gyun507@newspim.com