케이에스피, 3분기 누적 매출 842억원

AI 핵심 요약beta
- 케이에스피가 13일 3분기 누적 매출 842억원을 기록했다
- 영업이익은 116억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했다
- 3분기 말 수주잔고는 1283억원으로 사상 최대치를 경신했다
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사상 최대 수주잔고 재경신
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 선박용 엔진 부품 제조업체 케이에스피가 올해 3분기 누적 매출액 842억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 21% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 116억원으로 27% 상승했다. 당기순이익은 61억원을 기록했다.
회사에 따르면 주력 사업인 대형 선박엔진 부품이 성장을 주도했다. 국내외 엔진 제조사에 공급하는 배기밸브 스핀들 등 핵심 부품 수요가 증가하면서 대형 선박엔진 부문 매출액이 492억원으로 전년 동기 대비 28% 늘었다. 형단조부문 선박부품 매출액도 105억원으로 44% 증가했다.
3분기 말 기준 수주잔고는 1283억원으로 사상 최대치를 경신했다. 지난 4월 말 처음 1000억원을 돌파한 후 상반기 1159억원에서 계속 증가 추세를 보이고 있으며, 전년 동기 대비 61% 증가했다.
3분기 단일 분기 매출액은 278억원으로 창사 이래 두 번째로 높은 실적을 기록했다. 회사는 현재 추세가 유지될 경우 올해 처음으로 연매출 1000억원을 돌파할 가능성이 높다고 설명했다.
회사 관계자는 "조선 업황 호조에 따른 선박엔진 핵심 부품 수요 증가로 3개 분기만에 지난해 연간 영업이익을 초과 달성했다"며 "대규모 수주잔고를 바탕으로 올해 사상 최초 연매출 1000억원 달성은 물론 내년에도 성장세가 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com