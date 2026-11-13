미국에 53조 투자·1만 개 일자리 약속한 인도 기업...'블루 웨이브'에 '긴장'

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올해 철강·제약·정유 등 美 제조업에 400억 달러 투자 발표

에사르·선파마·릴라이언스 등 대형 프로젝트 잇따라 추진

관세 장벽 피하려 현지화 나섰지만 美 정국 변화에 셈법 복잡

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국의 관세 압박과 리쇼어링(제조업의 본국 회귀) 기조에 발맞춰 미국에 대한 대규모 투자를 약속했던 인도 기업들이 중간선거 결과에 긴장하고 있다. 야당인 민주당이 상·하원을 장악하면서 도널드 트럼프 행정부의 통상 정책 및 관세 체제를 전제로 추진되던 대미 투자 프로젝트들이 새로운 불확실성에 직면했기 때문이다.

12일(현지 시각) 인도 비즈니스 스탠다드(BS)에 따르면, 인도 기업들은 올해 제약·기술·정유·인프라·철강 등에 걸쳐 총 400억 달러(약 53조 3,080억 원) 이상의 대규모 투자와 함께 1만 1,000개 이상의 일자리 창출을 약속했다.

지난 5월 열린 셀렉트 USA(SelectUSA) 투자 서밋에서 발표된 총 500억 달러 규모의 대미 투자 계획 중 3분의 1 이상이 인도 기업으로부터 나왔다고 BS는 전했다.

인도 기업의 대미 투자액은 다른 외국 기업들의 투자액에 비해 상대적으로 적다. 대만의 TSMC는 미국 내 반도체 제조 공장 건설에 2,650억 달러를 투자하기로 했고, 한국은 3,500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했다.

다만 최근 5년간의 대미 투자액과 비교해 올해 발표된 투자 계획은 급증한 것이다. 인도 정부 자료에 따르면, 2021/22 회계연도(2021년 4월~2022년 3월)부터 2025/26 회계연도까지 인도 기업들의 대미 투자액은 159억 달러에 불과했다.

[에비앙레뱅 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 6월 17일(현지 시각) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 양자 회담 도중 손을 잡고 있다. 2026.06.18 hongwoori84@newspim.com

◆ 철강·제약·정유까지…美에 400억 달러 '베팅'

인도 철강 기업들이 대미 투자에 앞장서고 있다.

에너지·인프라·금속·광업·소매 및 기술 분야에 걸쳐 사업을 영위 중인 에사르 그룹이 아이오와주에 추진 중인 180억 달러 규모 완전 통합형 제철소 건설 계획이 대표적으로, 이는 미국 제철 역사상 단일 공장에 대한 투자액 중 최대 규모이자 인도 기업의 대미 투자 중 가장 큰 규모로 평가된다.

건설 기간 동안 약 6,000개의 임시 일자리가 만들어지고, 공장이 가동되면 1,750개의 일자리가 추가될 전망이다. 또한, 건설 기간과 10년간의 운영을 통해 총 950억 달러의 경제적 효과가 발생할 것으로 예상된다.

JSW스틸(JSW Steel)도 오하이오주와 텍사스주 생산시설 현대화에 5억 달러 이상을 투입하기로 했다. PR 진달 그룹은 미국 자회사인 진달 파이프와 진달 튜블러를 통해 8,700만 달러 규모의 설비 확장을 발표했다.

제약 분야에서는 인도 최대 제약사 선파마(Sun Pharmaceutical Industries)가 미국 뉴저지주 소재 오가논(Organon) 인수를 포함한 대규모 확장에 나섰으며, 루핀(Lupin) 역시 플로리다주 제약 공장에 2억 5,000만 달러를 투자하기로 했다.

웰스펀 코프(Welspun Corp)가 아칸소주 파이프 설비 확장에 1억 1,500만 달러, 스털라이트 테크놀로지스(Sterlite Technologies)가 통신 인프라 제조에 최대 1억 달러를 각각 투자한다. 아비우다이 바라트 그룹(Abhyuday Bharat Group)도 미국 내 여러 지역에 9억 달러 이상의 제조 투자를 진행 중이다.

총 400억 달러 규모의 투자 프로젝트에 릴라이언스가 아메리카 퍼스트 리파이닝(AFR)과 손잡고 미국 텍사스주 브라운즈빌에 추진하는 일산 16만 8,000배럴 규모의 정유 프로젝트는 포함되지 않았다. JP모간은 해당 프로젝트의 1단계 사업을 통해 600억 달러의 경제적 효과가 창출될 것으로 추산했다.

◆ "국경 걸어 잠근 트럼프 관세 뚫어라"…생존형 현지화

인도 기업들의 잇단 대미 투자 계획 발표는 트럼프 행정부의 관세를 의식한 결과다. 철강과 제약은 특히 미국 관세 영향이 큰 산업 부문이다.

초이스 인스티튜셔널 에퀴티스의 금속·광업 담당 애널리스트인 바빅 바그완지 샤는 "인도 철강사들이 미국에 투자하는 것은 자국 내 수요가 부족해서가 아니다. 미국 정부가 외국산 철강에 사실상 국경을 걸어 잠갔기 때문"이라고 분석했다.

트럼프 행정부의 50% 수입 관세로 인해 수입 철강이 가격 경쟁력을 잃었고, 미국 연방 인프라 규정이 미국 내에서 '용해 및 주조(melted and poured)'된 철강 사용을 의무화하고 있어 현지 생산 능력을 구축하는 것만이 유일한 시장 진입로가 되었다는 설명이다.

트럼프 대통령은 현재 관세가 면제된 제네릭 의약품에 대해 최대 200%의 관세를 부과할 수 있다고 경고해 왔다. 미국은 인도 제약 업계의 주요 수출 시장 중 하나로, 전체 수출액의 약 35%를 차지한다.

인도 레이팅스 앤 리서치의 부소장인 크리슈나나트 문데는 "향후 관세 부과 가능성으로 인해 미국 시장에 대한 의존도가 높은 기업들에게는 현지 생산이 점점 더 중요한 전략적 고려 사항이 되고 있다"며 "현지 생산은 시장 접근성을 보호하고 미래 수입 장벽에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

지난 10월 27일(현지 시각) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프의 중간선거 '참패', 대미 투자에 '불확실성' 키워

관세를 피하고, 최대 시장에 대한 접근성을 확보하기 위해 대미 투자를 결정했지만, 최근 미국 중간선거에서 민주당이 의회를 탈환하면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 트럼프 행정부의 일방적인 관세 압박이 견제받을 것이라는 기대감과 함께, 행정부와 의회 간 충돌로 인한 정책 변동성과 불확실성이 커지면서 인도 기업들이 촉각을 곤두세우고 있다.

제약 부문의 경우, 민주당의 압승으로 인해 관세 회피를 목적으로 한 미국 현지 생산 투자의 시급성이 줄어들 수 있다고 문데 부소장은 분석했다.

그는 "이번 선거 결과가 인도 제약사들의 전반적인 대미 투자 전략 자체에는 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 본다"며 "관세 위험이 낮아지면 생산 단가가 저렴한 인도 현지 공장에서 효율적으로 물량을 계속 공급할 수 있는 기업들에는 긍정적일 것"이라고 말했다.

제약 업계 일부 경영진들은 향후 관세가 부과되어 미국 현지에서 생산하게 되더라도 손해 볼 것은 없다는 입장이다. 해외 경쟁사들이 관세 장벽에 막혀 들어오지 못하는 보호된 시장에서 제품 가격을 더 높게 책정해 미국 소비자에게 공급하면 비용을 상쇄할 수 있다는 판단이다.

인도 등 외국 기업들이 관세 장벽을 넘기 위해 대미 투자에 나서고 있지만, 정작 미국 내부에서는 고율 관세가 실제 제조업 부흥으로 이어지지 못했다는 회의론도 제기된다.

싱크탱크 아메리칸 액션 포럼(American Action Forum)의 더글러스 홀츠이킨 회장은 지난주 뉴욕타임스(NYT) 기고문에서 "만약 트럼프의 주장이 맞았다면, 미국 내에 새로운 제철소가 급증하고 철강 부문의 일자리도 크게 늘어났어야 한다. 하지만 지난 10년 동안 상황은 전혀 변하지 않았다"고 지적했다.

hongwoori84@newspim.com