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미국에 53조 투자·1만 개 일자리 약속한 인도 기업...'블루 웨이브'에 '긴장'

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AI 핵심 요약

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  • 인도 기업들이 12일 미국에 400억 달러 이상 투자를 약속했다
  • 철강·제약·정유 기업들은 관세를 피하려고 미국 현지화를 추진했다
  • 민주당의 의회 장악으로 관세 정책과 투자 전망에 불확실성이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 철강·제약·정유 등 美 제조업에 400억 달러 투자 발표
에사르·선파마·릴라이언스 등 대형 프로젝트 잇따라 추진
관세 장벽 피하려 현지화 나섰지만 美 정국 변화에 셈법 복잡

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국의 관세 압박과 리쇼어링(제조업의 본국 회귀) 기조에 발맞춰 미국에 대한 대규모 투자를 약속했던 인도 기업들이 중간선거 결과에 긴장하고 있다. 야당인 민주당이 상·하원을 장악하면서 도널드 트럼프 행정부의 통상 정책 및 관세 체제를 전제로 추진되던 대미 투자 프로젝트들이 새로운 불확실성에 직면했기 때문이다.

12일(현지 시각) 인도 비즈니스 스탠다드(BS)에 따르면, 인도 기업들은 올해 제약·기술·정유·인프라·철강 등에 걸쳐 총 400억 달러(약 53조 3,080억 원) 이상의 대규모 투자와 함께 1만 1,000개 이상의 일자리 창출을 약속했다.

지난 5월 열린 셀렉트 USA(SelectUSA) 투자 서밋에서 발표된 총 500억 달러 규모의 대미 투자 계획 중 3분의 1 이상이 인도 기업으로부터 나왔다고 BS는 전했다.

인도 기업의 대미 투자액은 다른 외국 기업들의 투자액에 비해 상대적으로 적다. 대만의 TSMC는 미국 내 반도체 제조 공장 건설에 2,650억 달러를 투자하기로 했고, 한국은 3,500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했다.

다만 최근 5년간의 대미 투자액과 비교해 올해 발표된 투자 계획은 급증한 것이다. 인도 정부 자료에 따르면, 2021/22 회계연도(2021년 4월~2022년 3월)부터 2025/26 회계연도까지 인도 기업들의 대미 투자액은 159억 달러에 불과했다.

[에비앙레뱅 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 6월 17일(현지 시각) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 양자 회담 도중 손을 잡고 있다. 2026.06.18 hongwoori84@newspim.com

◆ 철강·제약·정유까지…美에 400억 달러 '베팅'

인도 철강 기업들이 대미 투자에 앞장서고 있다.

에너지·인프라·금속·광업·소매 및 기술 분야에 걸쳐 사업을 영위 중인 에사르 그룹이 아이오와주에 추진 중인 180억 달러 규모 완전 통합형 제철소 건설 계획이 대표적으로, 이는 미국 제철 역사상 단일 공장에 대한 투자액 중 최대 규모이자 인도 기업의 대미 투자 중 가장 큰 규모로 평가된다.

건설 기간 동안 약 6,000개의 임시 일자리가 만들어지고, 공장이 가동되면 1,750개의 일자리가 추가될 전망이다. 또한, 건설 기간과 10년간의 운영을 통해 총 950억 달러의 경제적 효과가 발생할 것으로 예상된다.

JSW스틸(JSW Steel)도 오하이오주와 텍사스주 생산시설 현대화에 5억 달러 이상을 투입하기로 했다. PR 진달 그룹은 미국 자회사인 진달 파이프와 진달 튜블러를 통해 8,700만 달러 규모의 설비 확장을 발표했다.

제약 분야에서는 인도 최대 제약사 선파마(Sun Pharmaceutical Industries)가 미국 뉴저지주 소재 오가논(Organon) 인수를 포함한 대규모 확장에 나섰으며, 루핀(Lupin) 역시 플로리다주 제약 공장에 2억 5,000만 달러를 투자하기로 했다.

웰스펀 코프(Welspun Corp)가 아칸소주 파이프 설비 확장에 1억 1,500만 달러, 스털라이트 테크놀로지스(Sterlite Technologies)가 통신 인프라 제조에 최대 1억 달러를 각각 투자한다. 아비우다이 바라트 그룹(Abhyuday Bharat Group)도 미국 내 여러 지역에 9억 달러 이상의 제조 투자를 진행 중이다.

총 400억 달러 규모의 투자 프로젝트에 릴라이언스가 아메리카 퍼스트 리파이닝(AFR)과 손잡고 미국 텍사스주 브라운즈빌에 추진하는 일산 16만 8,000배럴 규모의 정유 프로젝트는 포함되지 않았다. JP모간은 해당 프로젝트의 1단계 사업을 통해 600억 달러의 경제적 효과가 창출될 것으로 추산했다.

◆ "국경 걸어 잠근 트럼프 관세 뚫어라"…생존형 현지화

인도 기업들의 잇단 대미 투자 계획 발표는 트럼프 행정부의 관세를 의식한 결과다. 철강과 제약은 특히 미국 관세 영향이 큰 산업 부문이다.

초이스 인스티튜셔널 에퀴티스의 금속·광업 담당 애널리스트인 바빅 바그완지 샤는 "인도 철강사들이 미국에 투자하는 것은 자국 내 수요가 부족해서가 아니다. 미국 정부가 외국산 철강에 사실상 국경을 걸어 잠갔기 때문"이라고 분석했다.

트럼프 행정부의 50% 수입 관세로 인해 수입 철강이 가격 경쟁력을 잃었고, 미국 연방 인프라 규정이 미국 내에서 '용해 및 주조(melted and poured)'된 철강 사용을 의무화하고 있어 현지 생산 능력을 구축하는 것만이 유일한 시장 진입로가 되었다는 설명이다.

트럼프 대통령은 현재 관세가 면제된 제네릭 의약품에 대해 최대 200%의 관세를 부과할 수 있다고 경고해 왔다. 미국은 인도 제약 업계의 주요 수출 시장 중 하나로, 전체 수출액의 약 35%를 차지한다.

인도 레이팅스 앤 리서치의 부소장인 크리슈나나트 문데는 "향후 관세 부과 가능성으로 인해 미국 시장에 대한 의존도가 높은 기업들에게는 현지 생산이 점점 더 중요한 전략적 고려 사항이 되고 있다"며 "현지 생산은 시장 접근성을 보호하고 미래 수입 장벽에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

지난 10월 27일(현지 시각) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프의 중간선거 '참패', 대미 투자에 '불확실성' 키워

관세를 피하고, 최대 시장에 대한 접근성을 확보하기 위해 대미 투자를 결정했지만, 최근 미국 중간선거에서 민주당이 의회를 탈환하면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 트럼프 행정부의 일방적인 관세 압박이 견제받을 것이라는 기대감과 함께, 행정부와 의회 간 충돌로 인한 정책 변동성과 불확실성이 커지면서 인도 기업들이 촉각을 곤두세우고 있다.

제약 부문의 경우, 민주당의 압승으로 인해 관세 회피를 목적으로 한 미국 현지 생산 투자의 시급성이 줄어들 수 있다고 문데 부소장은 분석했다.

그는 "이번 선거 결과가 인도 제약사들의 전반적인 대미 투자 전략 자체에는 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 본다"며 "관세 위험이 낮아지면 생산 단가가 저렴한 인도 현지 공장에서 효율적으로 물량을 계속 공급할 수 있는 기업들에는 긍정적일 것"이라고 말했다.

제약 업계 일부 경영진들은 향후 관세가 부과되어 미국 현지에서 생산하게 되더라도 손해 볼 것은 없다는 입장이다. 해외 경쟁사들이 관세 장벽에 막혀 들어오지 못하는 보호된 시장에서 제품 가격을 더 높게 책정해 미국 소비자에게 공급하면 비용을 상쇄할 수 있다는 판단이다.

인도 등 외국 기업들이 관세 장벽을 넘기 위해 대미 투자에 나서고 있지만, 정작 미국 내부에서는 고율 관세가 실제 제조업 부흥으로 이어지지 못했다는 회의론도 제기된다.

싱크탱크 아메리칸 액션 포럼(American Action Forum)의 더글러스 홀츠이킨 회장은 지난주 뉴욕타임스(NYT) 기고문에서 "만약 트럼프의 주장이 맞았다면, 미국 내에 새로운 제철소가 급증하고 철강 부문의 일자리도 크게 늘어났어야 한다. 하지만 지난 10년 동안 상황은 전혀 변하지 않았다"고 지적했다.

hongwoori84@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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