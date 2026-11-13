정진완 우리은행장 1년 연임..."수익성 회복 등 경영성과 인정"

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우리금융 자추위 재신임 결정

자본비율 개선·수익성 회복 등 경영성과 인정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 정진완 우리은행장이 우리금융그룹의 재신임을 받아 1년 더 은행을 이끌게 됐다.

우리금융지주는 13일 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 열고 정진완 우리은행장의 임기를 2027년 말까지 1년 연장하기로 결정했다고 밝혔다. 정 은행장은 연말로 임기가 마무리되는 시중 은행장 중 첫 번째로 연임이 확정됐다.

이번 결정은 지난 9월 말 은행장 경영승계 절차를 개시한 이후 약 한 달 반 동안 지난 2년간의 경영 성과와 향후 경영계획 등을 종합적으로 검증한 결과다.

정진완 우리은행장. [사진=우리금융그룹]

우리금융은 은행장 신규 선임 시 기본 임기 2년에 경영성과를 평가해 1년을 추가하는 '2+1년' 임기 운영 원칙을 적용하고 있다. 정 행장은 2024년 11월 선임 당시 2년 임기를 부여받았으며, 경영성과에 따라 1년 연장이 가능하도록 했다.

이번 승계 절차에서는 지주사 내부 리뷰와 은행 임원후보추천위원회(임추위), 외부 전문기관 등을 통한 다각적인 검증이 이뤄졌다.

특히 은행 임추위가 현 은행장의 경영성과를 평가한 뒤 임추위원장이 지주 자추위에 직접 참여해 의견을 제시하는 등 은행 임추위의 역할을 확대했다. 금융당국의 지배구조 모범관행과 지배구조 선진화 방안을 반영한 절차라고 우리금융은 설명했다.

자추위는 재무 실적 점검뿐 아니라 은행장 인터뷰와 외부 전문기관의 리더십 평판조회 등을 진행했다. 재임 기간 성과와 향후 경영 연속성, 부여된 과제의 지속적인 실행 가능성 등을 종합적으로 검토했다.

주요 성과로는 보통주자본비율 개선을 통한 수익성 회복, 플랫폼 사업 확장, 생산적·포용금융 추진, 미래 대응 역량 강화 등이 꼽혔다.

정 행장은 2025년 취임 당시 경쟁은행보다 낮았던 보통주자본비율을 시중은행 2위 수준으로 끌어올려 성장 여력을 확보했다. 이를 바탕으로 올해 원화대출 성장세를 회복했으며, 지난 9월 말 기준 분기 순이익 1조원을 돌파하는 등 경쟁은행과의 손익 격차를 줄이고 있다는 평가를 받았다.

플랫폼 사업을 통한 고객 기반 확대도 성과로 제시됐다. 출시 1년 만에 가입자 300만명을 돌파한 삼성월렛머니를 비롯해 티켓 판매 플랫폼 '2TM', 기업 공급망 플랫폼 '원비즈플라자', '세이프정산시스템' 등을 추진했다.

생산적·포용금융을 통한 미래 동반성장 체계 구축도 평가받았다. 올해 9월까지 생산적금융 분야에서 융자 약 27조원과 AI 반도체 기업·해상풍력 등에 대한 투자 약 2조원을 공급했다. 개인대출 금리 상한 7% 적용과 신용등급에 관계없이 긴급생활자금을 지원하는 '원드림대출' 출시 등 포용금융도 추진했다.

남양주에 AI 데이터센터와 연수원 건립을 추진하는 등 미래 대응 역량을 높인 점도 임기 연장 결정에 반영됐다.

자추위 관계자는 "은행 임추위와 지주 자추위가 종합적으로 검토한 결과, 정진완 은행장이 확대된 자본 여력을 영업력으로 연결해 앞으로 1년의 추가 임기 동안 실질적인 성장세와 수익성 회복, 타행과의 격차 축소 등을 실현할 것으로 판단했다"고 밝혔다.

정 행장은 11월 말 예정된 우리은행 주주총회에서 최종 선임 절차를 거쳐 2027년 12월 31일까지 추가 임기를 수행할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com