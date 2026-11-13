라이카, 해머톤 마감 적용한 M 시스템 스페셜 에디션 2종 출시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 독일 카메라 브랜드 라이카 카메라(Leica Camera)가 해머톤 마감 기법을 적용한 스페셜 에디션 '라이카 M-A 해머톤(Leica M-A Hammertone)'과 '라이카 M11-P 해머톤(Leica M11-P Hammertone)' 2종을 출시한다.

라이카 M11-P 해머톤, 사진 제공: 라이카 카메라 코리아

이번 에디션은 라이카 카메라에서 제한적으로 채택돼 온 해머톤(Hammertone) 도장 마감을 적용한 모델이다. 해머톤 고유의 표면 질감과 클래식 외형을 결합해 라이카 M 시스템의 간결한 외관에 특유의 질감을 더했다.

해머톤 마감은 1930년대부터 산업 디자인 분야에서 내구성과 기술적 완성도를 나타내는 기법으로 쓰였다. 금속 안료와 특수 첨가제가 건조 과정에서 표면 장력에 미세한 차이를 일으켜 특유의 요철 질감을 형성하는 방식으로, 독일 산업 디자인에서는 기능성과 신뢰성을 대표하는 마감 기법으로 통용됐다. 라이카 카메라에서는 1964년 단 10대만 생산된 '라이카 MD 해머톤' 등 소량 제작 모델에만 적용됐다.

라이카는 이번 스페셜 에디션 제작을 위해 해머톤 마감 공정을 재정비했으며, 독일 베츨라 본사의 숙련된 기술진이 작업을 거쳐 표면 질감을 구현했다. 두 모델 모두 황동 소재 상판과 하판에 해머톤 마감을 입혔으며, 클래식 디자인 조작부와 유광 실버 셔터 버튼, 블랙 가죽 질감 외장재를 조합해 외관을 마감했다.

필름 카메라 '라이카 M-A 해머톤'은 기존 M-A 모델 사양을 기반으로 제작된 기계식 카메라로, 아날로그 필름 촬영 방식에 초점을 뒀다. 조리개와 셔터 속도 등을 사용자가 직접 설정하는 수동 조작 방식을 채택했으며, 기계식 내부 구조와 클래식 외형을 갖췄다.

라이카 M11-P 해머톤, 사진 제공: 라이카 카메라 코리아

디지털 카메라 '라이카 M11-P 해머톤'은 기존 M11-P의 핵심 사양을 유지하면서 해머톤 외관을 적용한 제품이다. 3단계 해상도 조절 기능을 지원하는 6,000만 화소 풀프레임 센서를 탑재했으며, 디지털 파일의 진위 여부를 검증하는 '콘텐츠 자격 증명(Content Credentials)' 기술을 내장했다. 여기에 256GB 내장 메모리와 스크래치 방지에 강한 사파이어 글라스 LCD 디스플레이를 장착했으며, 라이카 FOTOS 애플리케이션 연동을 지원한다.

라이카 카메라 관계자는 "이번 해머톤 에디션은 라이카가 선보여 온 희귀한 스페셜 모델의 계보를 잇는 제품"이라며 "필름과 디지털 각각의 매력을 담은 두 모델은 라이카만의 차별화된 디자인과 정교한 기술력을 중시하는 이들에게 특별한 선택이 될 것"이라고 전했다.

라이카 M-A 해머톤과 라이카 M11-P 해머톤은 라이카 스토어에서 판매되며, 세부 제품 사양은 라이카 카메라 공식 홈페이지와 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

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