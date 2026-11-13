현대해상, 3분기 누적 순이익 7808억원…전년比 23.1%↑

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 13일 3분기 누적 순이익 7808억원을 기록했다
- 장기·일반보험 손익 개선으로 순이익이 전년보다 23.1% 증가했다
- 자동차보험은 적자를 지속했고 투자손익은 76.1% 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CSM 잔액 10조원 돌파, K-ICS 비율 210.3%
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상이 올해 3분기 누적 당기순이익 7808억원을 기록했다. 투자손익이 큰 폭으로 줄고 자동차보험 적자가 이어졌지만 장기·일반보험 손익이 개선되면서 전체 이익이 늘었다.
현대해상은 올해 3분기 누적 별도기준 당기순이익이 7808억원으로 전년 동기 대비 23.1% 증가했다고 13일 공시했다.
장기보험손익은 8248억원으로 전년 동기보다 71.8% 늘었다. 예상 보험금과 실제 지급 보험금의 차이를 뜻하는 보험금 예실차의 적자 폭이 줄어드는 흐름이 이어졌다.
일반보험손익은 1675억원으로 54.0% 증가했다. 고액사고 발생과 전반적인 손해율이 안정화하는 추세를 보였다.
반면 자동차보험은 누적된 보험료 인하와 보상원가 상승의 영향으로 233억원의 손실을 기록하며 적자를 이어갔다.
투자손익은 780억원으로 전년 동기 대비 76.1% 감소했다. 주식·채권·대체투자에서 평가손실이 발생한 영향이다. 현대해상은 기업대출 등 우량자산을 중심으로 투자수익률을 높일 계획이다.
미래 수익성을 보여주는 보험계약마진(CSM) 잔액은 9월 말 기준 10조1692억원으로 작년 말 대비 14.2% 증가했다. 현대해상은 CSM이 높은 상품군을 중심으로 수익성 위주의 포트폴리오를 관리하고 있다고 설명했다.
재무건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS)은 210.3%로 전년 말 대비 20.2%포인트 상승했다. CSM 잔액 증가 등이 건전성 지표 개선에 기여했다.
yunyun@newspim.com