홍지선 장관 "5차 철도망, 주택공급에 맞춰 구축…미래수요 감안한 철도 확대"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관은 13일 주택공급과 철도망 확충 연계를 밝혔다
- 국토부는 수도권 교통난 해소와 지방 초광역 생활권 구축을 추진한다
- 국토부는 미래 교통수요를 반영해 철도 투자 확대와 우선순위를 검토한다
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장래 교통수요 고려한 철도 투자 확대 검토…지방은 거점과 주변도시 연계 추진
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부가 향후 10년간 추진할 국가철도망 구축 계획에 주택공급 정책과 미래 교통 수요를 반영한다. 신규 주택 공급에 맞춰 철도망을 확대하고 수도권 교통난 해소와 지방 초광역 생활권 구축을 함께 추진한다는 구상이다.
13일 국토교통부에 따르면 홍지선 장관은 이날 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사'에서 이같은 주택공급과 철도망 확충 연계 방침을 밝혔다.
홍지선 장관은 "주택과 교통은 함께가야 한다"며 "새로운 주택이 공급되더라도 일터와 삶터를 편리하게 오갈 수 없다면 삶의 만족도를 충분히 높이기 어렵다"고 말했다.
수도권과 지방의 교통 여건을 개선하겠다는 의지도 내비쳤다. 홍 장관은 "수도권 주민들이 교통 불편을 오래 겪지 않도록 하고 지방은 거점과 주변 도시를 잇는 교통망이 제때 갖춰지도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 전했다.
제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간 철도망 확충의 기본 방향을 제시하는 철도 분야 최상위 계획이다. 국토부는 이번 계획을 통해 3대 메가 프로젝트를 지원하는 철도망을 마련하고 '5극 3특'의 지역 거점과 인접 도시를 연결할 방침이다.
국토부는 장래 교통 수요를 고려한 철도 투자 확대도 검토한다. 지역 간 이동 편의성을 높이고 초광역 경제·생활권 형성을 뒷받침하는 데 중점을 둘 계획이다.
홍 장관은 "철도는 계획부터 개통까지 오랜 시간이 걸린다. 앞으로의 수요까지 내다보며 투자 확대를 검토할 필요가 있다"며 "다만 정부 재원에 한계가 있고 기존 사업도 차질 없이 마무리해야 한다. 투자 규모와 사업의 우선순위를 국민 의견과 함께 신중하게 정해 나가겠다"고 덧붙였다.
donglee@newspim.com