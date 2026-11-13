농심, 3Q 영업익 꺾였지만 재무 탄탄…현금성·단기금융상품 1조대

유형자산 1805억원 늘며 녹산 수출전용공장 투자 반영





[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 3분기 영업이익 감소에도 1조원이 넘는 현금성자산·단기금융상품과 30%대 부채비율을 유지한 것으로 나타났다. 다만 부산 녹산 수출전용공장 등 대규모 설비투자로 유형자산이 1800억원 넘게 불어난 만큼, 확대된 생산능력을 이익으로 연결하는 일이 과제로 남았다.

농심 CI. [사진= 농심]

농심은 2026년 3분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 6.7% 증가한 9296억 원, 영업이익은 8.6% 감소한 497억 원을 기록했다고 13일 공시했다. 미국·중국 등 주요 해외 법인의 성장과 수출 호조가 매출 증가를 견인했다는 설명이다.

당기순이익은 환율 변동성 확대에 따른 외환차손 등 영업외손실 증가의 영향으로 전년 동기 대비 41.3% 감소한 297억 원을 기록했다. 농심 관계자는 "국내 사업은 팜유 등 원부재료 가격 상승과 해상운임·에너지 비용 등 수출 제반 비용 증가로 수익성 부담이 커지며 영업이익이 감소했다"고 밝혔다. 3분기 누적 영업이익은 1764억원으로 17.1% 늘어 지난해 연간 영업이익(1839억원)의 96% 수준까지 올랐다.

자산총계는 3조9916억원으로 지난해 말(3조8221억원)보다 1695억원, 4.4% 늘었다. 부채총계는 1조885억원으로 976억원, 9.9% 증가했고 자본총계는 2조9031억원으로 719억원, 2.5% 늘었다. 부채비율은 지난해 말 35.0%에서 37.5%로 2.5%p 올랐다.

농심 녹산 수출전문공장에서 신라면을 생산하고 있는 모습. [사진=농심]

자산 증가는 비유동자산이 이끌었다. 비유동자산은 2조599억원으로 1980억원 늘었고, 이 가운데 유형자산이 1조5861억원에서 1조7665억원으로 1805억원, 11.4% 증가했다. 반면 유동자산은 1조9317억원으로 285억원 줄었다. 농심은 2024년 9월 교환사채(EB)를 발행해 마련한 자금을 녹산 수출전용공장과 울산 삼남물류센터 조성에 투입했다.

유동성은 여전히 두텁다. 현금및현금성자산은 2417억원으로 118억원 줄었지만 단기금융상품이 7456억원에서 8036억원으로 580억원 늘면서, 두 항목을 합친 규모는 지난해 말 9991억원에서 1조453억원으로 461억원 증가했다. 차입 부담은 오히려 낮아졌다. 단기차입금은 277억원에서 254억원으로 줄었고, 지난해 말 144억원이던 장기차입금은 0원이 됐다.

농심은 2030년까지 매출 7조3000억원, 영업이익률 10%, 해외 매출 비중 60% 이상을 목표로 내걸었다. 3분기 해외 법인 매출은 2964억원으로 11.4% 늘었고 누적 연결 기준 해외매출 비중은 39.4%다. 녹산공장 가동으로 국내 수출용 라면 생산능력은 연 12억 개로 커졌다.

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