지투지바이오, 세마글루타이드 서방형 제형 호주 특허 취득

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오는 13일 세마글루타이드 호주 특허를 취득했다고 밝혔다
- 해당 기술은 고함량 세마글루타이드 서방형 미립구 제형에 관한 특허다
- 지투지바이오는 특허를 기반으로 장기 지속형 비만 치료제 개발을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지투지바이오가 비만 치료제 개발에 활용할 세마글루타이드 고함량 서방형 제형 기술의 호주 특허를 취득했다고 13일 밝혔다.
등록된 특허의 정식 명칭은 '세마글루타이드 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 포함하는 서방형 미립구 약학적 조성물 및 이의 제조 방법'이다. 세마글루타이드는 위고비 의약품의 핵심 성분으로 알려져 있다.
회사에 따르면 해당 파이프라인은 지난 2023년 1월 글로벌 제약사와 공동개발 계약을 체결한 프로젝트다. 지투지바이오는 올해 3월 삼성바이오에피스-에피스넥스랩과 이 기술에 대한 공동 개발 및 기술이전 계약을 체결했다.
지투지바이오 관계자는 "프로젝트가 다른 회사와 기술이전 계약을 체결함에 따라 기존 글로벌 제약사와는 해당 약효 물질에 대한 추가 협의를 진행하지 않고 있다"고 설명했다. 다만 "세마글루타이드가 아닌 다수의 신규 약효 물질을 대상으로 기술협력 논의를 지속하고 있다"며 "양사 간 협력 범위를 확대하고 새로운 사업 기회를 모색하는 중"이라고 밝혔다.
지투지바이오는 이번 특허를 기반으로 장기 지속형 비만 치료제 개발을 추진하는 한편, 다양한 약효 물질로 글로벌 파트너십을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com