미래산업, 3분기 누적 영업익 227억원…"지난해 연간 실적 조기 돌파"

AI 핵심 요약beta
- 미래산업은 13일 3분기 누적 매출 933억원을 기록했다
- 영업이익은 227억원으로 전년 동기보다 149.5% 증가했다
- 아틀라스링크 편입과 수주·생산능력 확대로 성장세를 이어갈 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 연간 최대 실적 가능성
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 후공정 검사장비 전문기업 미래산업이 올해 3분기 누적 실적에서 지난해 연간 매출액과 영업이익을 모두 넘어섰다. 주력 반도체 검사장비 사업의 성장과 신규 자회사 아틀라스링크의 연결 편입 효과가 실적 확대에 기여했다.
13일 미래산업은 공시를 통해 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 933억원, 영업이익 227억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 매출액 507억원, 영업이익 91억원과 비교하면 각각 약 84.0%, 149.5% 증가한 수준이다.
주력 사업인 반도체 후공정 검사장비 부문도 성장세를 이어갔다. 3분기 누적 개별 기준 매출액은 715억원, 영업이익은 194억원으로 전년 동기 대비 각각 약 46.5%, 94.0% 증가했다. 영업이익률은 약 27.1%를 기록했다.
이번 실적에는 반도체 검사장비 수요 확대와 함께 신규 자회사 아틀라스링크의 연결 편입 효과가 반영됐다. 미래산업은 올해 3분기까지 누적 실적만으로 지난해 연간 매출액과 영업이익을 모두 웃돌면서 연간 최대 실적 달성 가능성을 높였다.
회사는 확보한 수주 물량과 생산능력 확대를 바탕으로 4분기에도 실적 성장세를 이어간다는 계획이다. 현재 개별 기준 3분기 누적 매출액인 715억원에 육박하는 규모의 수주 물량을 확보하고 있으며, 제2공장을 100% 가동해 생산능력을 확대하고 있다.
아울러 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 신규 제품 출시를 추진하는 등 반도체 후공정 검사장비 사업의 경쟁력 강화에도 나설 방침이다.
미래산업 관계자는 "기공시된 수주 내역과 같이 개별 기준 3분기 누적 매출액인 715억원에 육박하는 수주 물량을 이미 확보한 상태"라며 "제2공장의 100% 가동을 통한 생산능력 확보와 지속적인 연구개발을 통한 신규 제품 출시 등 성장 기반이 마련된 만큼 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com