정점식 "與, '신천지 의혹' 갈등 점입가경…민주당 위한 특검법"

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"유일한 해결책은 수사 통한 진상규명"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 13일 신천지 유착 의혹을 둘러싼 더불어민주당 내 갈등이 격화하는 상황을 비판하면서 철저한 진상규명을 위한 특검법 추진을 예고했다.

정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "신천지-민주당 유착 의혹에 대한 민주당 당내 갈등이 점입가경"이라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

정 원내대표는 "오늘이 민주당 당원정비 태스크포스(TF) 진상조사 결과의 비공개 열람 마지막 날인데, 이에 대한 당내 혼란은 점점 증폭되는 상황"이라며 "김민석 대표가 자초한 결과"라고 비판했다.

그는 "애초에 조사 결과를 전면 공개해서 국민들로부터 그 내용을 검증받고 평가받았어야 했는데, 자기들끼리만 비밀 열람하니까 계파 간에 아전인수 해석이 엇갈리며 서로 싸우는 결과를 초래한 것"이라고 지적했다.

정청래 전 민주당 대표를 향해서도 "정청래 대표의 어설픈 피해자 코스프레는 가당치도 않다"며 "작년에 우리 당이 특검으로부터 당원명부 압수수색까지 당했을 때 '국민의힘은 10번, 100번 정당 해산을 피하지 못할 것'이라는 망언을 늘어놓았던 사람이 정청래 대표"라고 비판했다.

그러면서 "본인이 야당을 상대로 정교유착 운운하며 정당해산 선동할 땐 즐겁고 신났는데, 막상 본인이 그 같은 선동을 당하니까 막 괴롭고 분하냐"고 반문했다.

정 원내대표는 "민주당과 신천지의 비밀연합 의혹은 엄중한 범죄 혐의"라며 "민주당 전현직 대표끼리 밀실에서 만나 사과한다고 해결될 문제가 아니다"라고 주장했다.

이어 "야당은 특검과 합수본을 동원해 중앙당사까지 쳐들어와 탈탈 털어 수사하고, 여당은 전현직 당대표끼리 대화로 풀자는 것을 어느 국민이 납득할 수 있겠느냐"며 "여당도 야당과 똑같이 수사를 받아야 한다"고 했다.

정 원내대표는 "민주당이 신천지 관련 당내 갈등을 풀 수 있는 유일한 해결책은 수사기관의 예외 없는 엄정한 수사를 통한 진상규명"이라며 "여당도 야당처럼 신천지 의혹에 대해 철저히 수사를 받아야 한다"고 했다.

그러면서 "국민의힘이 특검법을 추진하겠다"며 "이건 민주당을 위한 특검법"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com