쓰리빌리언, 3분기 누적 매출 114억원 달성

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신생아 유전체 선별검사 '3B-NEO' 첫 매출

환자 유전체 데이터 11만 8000건 축적

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 유전진단 기업 쓰리빌리언이 2026년 3분기 연결 기준 누적 매출 114억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 45.1% 성장한 수치다. 3분기 매출은 42억원으로 전년 동기 대비 30.0% 증가했다. 영업손실은 12억원으로 직전 분기 대비 25.9% 감소했다.

회사에 따르면 3분기 누적 경상연구개발비가 전년 동기 대비 약 36% 늘어난 34억원을 기록한 가운데, 누적 영업손실률은 61.8%에서 40.2%로 21.6%포인트 개선됐다. 연구개발 투자를 확대하면서도 매출 대비 영업손실 부담을 줄인 것이다. 3분기 누적 당기순이익은 25억원을 기록했다.

주력 사업인 희귀질환 유전진단 서비스 매출은 3분기 누적 99억원으로 전년 동기 대비 46.8% 증가했으며, 전체 누적 매출의 87.2%를 차지했다. 같은 기간 해외 매출은 약 78억원으로 3분기 누적 매출의 68.7%를 차지했다.

쓰리빌리언 로고. [사진=쓰리빌리언]

쓰리빌리언은 전장엑솜(WES)·전장유전체(WGS) 기반 희귀질환 유전진단 서비스와 AI 변이 해석 소프트웨어 '제브라(GEBRA)'를 제공한다. 제브라는 해외 고객이 꾸준히 늘어 현재 40여 개국의 의료기관에서 사용 중이다.

지난 6월 해외 고객을 대상으로 출시한 신생아 유전체 선별검사 서비스 '3B-NEO'로 3분기에 첫 매출을 기록했다. 필리핀에서는 기존 선별검사에서 이상 소견이 확인된 신생아의 유전체 기반 확진검사를 지원하는 공공기관 시범사업을 1·2차 연속 수주했다. 도미니카공화국에서는 현지 의료기관과 3B-NEO 공급계약을 체결했다.

쓰리빌리언은 희귀질환 유전진단을 통해 3분기 말까지 약 11만 8000 건의 환자 유전체 데이터를 축적했다. 실제 환자의 유전체 데이터와 증상 등 표현형 데이터를 활용해 AI 변이 해석 모델을 고도화하고 검사 자동화 범위를 넓히고 있다. 또한 진단에서 확보한 유전적 근거를 신약개발에도 활용하고 있다.

이달 프랑스 AI 신약개발 기업 딥라이프와 공동연구 계약을 체결했다. 양사는 환자 유전체를 바탕으로 치료 표적을 발굴하고 딥라이프의 AI 가상 세포 플랫폼 '트윈셀(TwinCell)'로 표적의 작용을 분석해 신약 후보물질 설계에 활용할 계획이다.

금창원 쓰리빌리언 대표는 "이번 실적은 진단 경쟁력 강화와 AI 신약개발을 위해 연구개발 투자를 확대한 가운데 매출을 키우고 영업손실 부담을 낮췄다는 데 의미가 있다"고 말했다.

nylee54@newspim.com