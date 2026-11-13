'145억 부당이득 혐의' 범LG가 구본현, 8년 해외 도피 끝 구속

AI 핵심 요약beta
- 구본현씨가 11일 8년간 해외 도피 끝에 구속됐다
- 구씨는 코스닥사를 무자본 인수해 허위 공시로 145억원을 챙긴 혐의를 받는다
- 경찰은 횡령 46억원과 배임 123억원 혐의도 함께 수사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
횡령 46억·배임 123억 혐의도
캄보디아서 검거돼 국내 송환
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 코스닥 상장사를 무자본으로 인수한 뒤 허위 공시 등으로 145억원 상당 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 범LG가 3세 구본현(57)씨가 8년간의 해외 도피 끝에 구속됐다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 자본시장법 위반과 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령·배임 혐의를 받는 구씨를 지난 11일 구속했다고 13일 밝혔다.
경찰에 따르면 구씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수한 뒤 허위 호재성 공시를 내고, 차명으로 보유한 상장사 주식을 매도해 145억원 상당의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다.
구씨는 인수한 상장사 지분을 담보로 제공하는 등의 방식으로 대출을 받아 사업성이 높은 비상장사를 인수하고도 자기자본으로 인수한 것처럼 공시한 것으로 조사됐다.
인수한 회사의 관계법인 현금 자산을 유흥비 등으로 사용하거나 허위 자문계약을 만들어 자금을 유용하는 등 46억 원을 횡령한 혐의도 있다. 또 인수한 회사 관계법인 자금을 무담보로 빌리거나 법인 소유 주식을 관계법인에 임의로 담보 제공하는 등 123억원 상당의 배임 혐의도 받는다.
구씨는 검찰 수사가 시작되기 전인 2018년 10월께 해외로 출국했다. 검찰은 이듬해 5월께 체포영장을 발부받았으며, 구씨는 인터폴 적색수배 대상에 올라 있었다.
지난 9월께 캄보디아에서 현지 경찰에 검거된 구씨는 이달 9일 국내로 송환된 뒤 체포됐다. 이후 경찰 조사와 법원의 구속 전 피의자 심문을 거쳐 11일 구속됐다.
경찰은 형사소송법 개정 이후 검찰로부터 사건을 넘겨받아 수사했다.
경찰 관계자는 "자본시장 거래 질서를 교란하는 각종 불법행위에 대해 엄정 대응하겠다"며 "형사소송법 개정에 따른 검찰 인계 사건도 차질 없이 처리하겠다"고 강조했다.
calebcao@newspim.com