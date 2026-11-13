향남역 그로브 스위첸…선착순 분양 중

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주택담보대출 금리와 신규 아파트 분양가격이 상승하면서 금융혜택을 제공하는 기분양 단지에 대한 관심이 이어지고 있다. 내 집 마련에 필요한 자금 부담이 커진 가운데 계약금 납부 조건과 중도금 대출이자 지원 여부 등이 실수요자의 주택 선택에 영향을 미치는 요소로 꼽힌다.

계약금 비율을 낮추거나 1차 계약금 정액제를 적용해 초기 자금 부담을 줄이고, 중도금 무이자 혜택을 통해 입주 전 이자 부담을 덜어주는 방식이다. 분양가격뿐 아니라 실제 자금 납부 조건도 주택 선택의 주요 기준으로 부각되고 있다.

[이미지=KCC건설] 향남역 그로브 스위첸 조감도

이러한 가운데 경기도 화성시 만세구 향남읍 하길리 일원에 들어서는 '향남역 그로브 스위첸'이 선착순 동·호 지정 계약을 진행하고 있다. 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 7개 동, 전용면적 71~147㎡, 총 933세대 규모로 조성된다.

계약금은 분양가의 5%이며, 최초 계약 시 1,000만원을 납부하는 1차 계약금 정액제가 적용된다. 중도금 60% 무이자 혜택도 제공한다. 선착순 계약은 거주지역에 관계없이 청약통장 없이 참여할 수 있으며, 잔여 세대 중 원하는 동·호수를 선택할 수 있다.

분양가격은 전용면적 84㎡ 기준 5억원 중반대다. 주택형별 최고 분양가를 공급면적 기준으로 환산하면 3.3㎡당 약 1,670만~1,680만원 수준이다. 수도권 신규 아파트 평균 분양가격과 비교해 상대적으로 낮은 수준이다.

교육 여건도 갖췄다. 하길중학교와 하길고등학교가 단지에서 약 100m 거리에 있으며, 화원초등학교와 서봉초등학교도 도보권에 위치한다. 단지에는 전문 교육 브랜드 '종로엠스쿨'과 아이 돌봄·교육 플랫폼 '째깍악어'가 도입될 예정이다. 종로엠스쿨은 입주민 자녀를 대상으로 2년간 수강료 지원 혜택을 제공하며, 째깍악어는 입주민 전용 예약 및 할인 혜택을 마련할 계획이다.

입주민 커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 골프연습장, 사우나 등이 마련된다. 어린이를 위한 키즈클럽 '그로브 네스트'와 고령층을 위한 실버클럽 '에버그린라운지'도 조성될 예정이다. 주차 공간은 세대당 약 1.5대 수준이다.

한편 '향남역 그로브 스위첸' 견본주택은 경기도 화성시 만세구 향남읍 하길리 일원에 있으며, 입주는 2029년 6월 예정이다.

whitss@newspim.com