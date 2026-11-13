美재무부, 7월 '美日 협조개입' 당시 794억엔 엔화 매입

AI 핵심 요약beta
- 미 재무부가 31일 뉴욕연은을 통해 794억엔 규모의 엔화를 매입했다
- 미일 양국은 28년 만에 공조 개입해 엔화 약세 대응에 나섰다
- 개입 이후 엔화는 다시 약세로 돌아서며 12일 달러당 160엔대까지 하락했다
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국 재무부가 지난 7월 말 일본과 공조해 엔화 매수 개입에 나섰을 당시 794억엔(약 6600억원) 규모의 엔화를 사들인 것으로 확인됐다.
13일 NHK는 미국 연방준비제도(Fed) 산하 뉴욕연방준비은행이 12일(현지시간) 공개한 보고서를 인용해 미 재무부는 지난 7월 31일 뉴욕연은을 통해 유로화를 팔고 794억엔어치의 엔화를 매입했다고 전했다.
보고서는 당시 엔화 가치가 급격히 하락하는 상황에서 외환시장의 무질서한 움직임에 대응하기 위한 조치였다고 설명했다.
이번 개입은 일본 정부와 일본은행(BOJ)의 엔화 매입에 맞춰 이뤄졌다. 일본 재무성에 따르면 일본 정부와 BOJ는 7월 30일과 31일, 8월 3일 등 사흘 동안 총 15조3900억엔(약 128조원) 규모의 엔화를 매입했다.
미국의 매입 규모는 일본 측에 비해 제한적이지만, 양국이 공동으로 시장에 대응했다는 점에서 상징성이 컸다. 미일 양국이 외환시장에 함께 개입한 것은 1998년 이후 28년 만이었다.
미일 양국은 급격한 엔화 약세를 용인하지 않겠다는 신호를 시장에 보내 투자자들의 엔화 매도 움직임을 억제하려 했던 것으로 풀이된다. 당시 개입 이후 엔화 가치는 한때 달러당 155엔대까지 상승했다.
그러나 개입 효과는 오래가지 않았다. 엔화는 이후 다시 약세로 돌아섰고, 12일 뉴욕 외환시장에서는 한때 달러당 160엔대까지 하락했다. 약 두 달 만에 가장 낮은 수준이다.
goldendog@newspim.com