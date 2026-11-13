조현 "중국이 APEC에 北 초청할 가능성 크지 않아"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교부 장관은 13일 중국의 북한 APEC 초청 가능성이 크지 않다고 말했다
- 조 장관은 13일부터 14일까지 중국을 방문해 왕이 부장과 회담할 예정이다
- 양국 장관은 APEC 정상회담과 한반도 정세, 북미 대화 가능성을 논의할 전망이다
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"한중 관계, 북미 회담 등 포괄적으로 논의할 것"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 중국이 오는 18일 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 북한을 초청할 가능성은 크지 않다고 말했다.
조 장관은 13일 한·중 외교장관회의를 위해 중국 베이징으로 출발하면서 김포국제공항에서 기자들과 만나 이같이 말했다. 조 장관은 중국의 북·미 대화를 중재 의지에 대해 "있지만, 얼마나 있느냐, 적극적으로 이번 APEC에 초청해서 할 것이냐 그런 것은 별로 크지는 않은 것 같은데 아직은 잘 모르겠다"고 말했다.
조 장관은 이날부터 14일까지 1박2일 일정으로 중국을 방문해 왕이(王毅) 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담할 예정이다.
양국 장관은 이번 회담에서 APEC 계기 한·중 정상회담을 사전 조율하고 한반도 문제를 비롯한 지역 정세를 논의할 것으로 예상된다.
특히 최근 왕 부장이 북미 고위급 인사들과 잇달아 접촉한 만큼 북미 대화에 대한 입장도 논의될지 주목된다. 앞서 왕 부장은 지난 5일 김성남 북한 당 국제비서 겸 국제부장을 만났고, 11일에는 마코 루비오 미국 국무장관과 통화했다．
조 장관은 회담 의제에 대해 "한·중 관계 전반, 특히 APEC 회담을 앞두고 한·중 간에 조율해야 할 일, 북한과의 문제, 북·미 회담 가능성도 있기 때문에 이런 것에 관해 포괄적으로 논의할 것"이라고 말했다.
opento@newspim.com