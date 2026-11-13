위너스일렉, 3분기 누적 매출 237억원

AI 핵심 요약beta
- 위너스일렉은 13일 3분기 누적 매출 237억원을 기록했다
- 영업이익 28억원과 순이익 24억원으로 영업이익률은 11.6%다
- 헥사로보틱스와 웨어러블 로봇 독점 위탁생산 계약을 체결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트배선기구 전문기업 위너스일렉이 올해 3분기 누적 매출액 237억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 2.1% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 28억원, 당기순이익은 24억원으로 집계됐으며 영업이익률은 11.6%를 기록했다.
회사에 따르면 기존 배선기구 사업을 기반으로 안정적인 매출을 유지하는 한편 웨어러블 로봇 제조사업으로 사업 포트폴리오 다각화를 추진 중이다. 지난 10월 웨어러블 로봇 전문기업 헥사로보틱스와 전략적 사업제휴 및 독점 OEM(주문자상표부착생산) 위탁생산 계약을 체결했다.
계약에 따라 위너스일렉은 헥사로보틱스가 개발한 보행보조 웨어러블 로봇의 양산 공정 구축부터 핵심 모듈 생산, 완제품 정밀 조립, 출하 검사까지 전 과정을 독점 전담한다. 위너스일렉은 4분기 GS건설, 롯데건설 등으로부터의 수주 건 납품을 통해 건설 부문 매출 기반을 강화할 계획이다.
위너스일렉 관계자는 "기존 사업의 안정적인 매출 기반을 유지하면서 유통 채널 확대와 신규 사업 발굴을 병행하고 있다"며 "앞으로도 중장기 사업 확대를 위한 기반을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com