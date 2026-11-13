체코 원전 시공사 결렬 사태 국회로…야당, 한수원 청문회 추진

AI 핵심 요약beta
- 야당은 13일 한수원의 체코 원전 시공계약 협상 결렬 청문회를 추진했다
- 한수원이 특정 건설사에 일감을 몰아주려 협상을 파기했다는 의혹이 제기됐다
- 여당은 예산 정국을 이유로 청문회 개최에 부정적 입장을 보였다
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민주당, 내년도 예산안 심사 정국 이유로 청문회 개최 시기 신중론
26조원 규모 두코바니 원전 사업…한수원, 내년 7월 신규 시공사 낙점 계획
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한국수력원자력과 대우건설 간 체코 두코바니 신규 원전 시공계약 협상 결렬 파장이 정치권의 진상규명 청문회 추진으로 번지고 있다.
13일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위)에 따르면 야당은 한수원이 체코 원전 시공사 교체 과정에서 특정 건설사에 일감을 몰아주기 위해 기존 협상을 인위적으로 파기했다는 의혹을 규명하기 위해 국회 청문회 개최를 추진하고 있다.
다만 여당인 더불어민주당은 현재 예산 정국이 진행 중인 점을 들어 당장 청문회를 여는 데 부정적 입장을 보여 실제 개최 여부는 여야 협상에 달렸다.
앞서 한수원은 지난달 29일 공사비 및 계약 조건 이견을 사유로 기존 우선협상 파트너였던 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과의 시공계약 협상 종료를 공식 선언했다. 이에 대우건설 측은 수천억원대 적자를 감수하는 최종 수정안까지 냈으나 한수원이 특정 대체 시공사를 염두에 두고 일방적으로 판을 깼다며 반발하고 있다.
총사업비 4220억코루나(약 26조원) 규모로 APR1000 원전 2기를 건설하는 체코 두코바니 사업은 한수원의 재입찰 로드맵에 따라 내년 7월 신규 시공사 계약을 체결하고 2028년 1월 부지 준비공사에 돌입할 예정이다.
dosong@newspim.com