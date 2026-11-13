비츠로시스, 외산 원전 제어보드 국산 대체품 개발 추진

AI 핵심 요약beta
- 비츠로시스가 13일 가동원전 외산 제어보드 국산화에 나섰다
- 외산 장비 생산 중단으로 원전 제어부품 국산화 수요가 커졌다
- 비츠로시스는 MRO부터 신규·차세대 원전까지 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 원전 제어 전문기업 비츠로시스가 가동원전에 사용되는 외산 아날로그 제어보드의 국산 대체품 개발을 본격화하며 원전 유지보수(MRO) 시장 공략에 나섰다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 국내 원전의 계속운전 추진과 설비 현대화 기조가 확산되면서 장기 운영 원전의 안정적 가동을 뒷받침할 핵심 제어부품의 국산화 수요가 빠르게 증가하고 있다. 특히 1980~1990년대 도입된 외산 아날로그 제어장비는 원제조사의 생산 중단으로 예비품 확보가 어려워지고 있다.
비츠로시스는 기존 외산 제품과 외형적·기능적 호환성을 확보해 현장에서 즉시 1대1 교체가 가능한 국산 대체 보드 개발에 집중하고 있다. 이를 통해 원전 운영기관의 유지보수 효율을 높이고 외산 부품 의존도를 낮춰 국내 원전 공급망 안정화에 기여한다는 전략이다.
비츠로시스는 한국수력원자력(한수원) BOP(원자로 보조기기) 계측 분야 Q등급 유자격 공급자 자격과 대한전기협회의 안전등급(1E) 제어반 제작 인증을 확보했다. 국내 원전 12기와 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 4기 등 총 16기의 원전 설비를 공급했으며, 지난해에는 신한울 3·4호기 제어반 공급 계약(약 40억7000만원)을 포함해 원전 부문에서 약 56억원 규모의 신규 수주를 달성했다.
비츠로시스는 신규 원전 수주에 가동원전 부품 국산화 사업을 더해 신규 건설, 운영·유지보수(MRO), 차세대 원전(SMR)을 아우르는 전 주기 원전 제어 포트폴리오를 완성한다는 계획이다. 회사 관계자는 "향후 해당 제품에 대한 기기검증 및 적합성 평가, 한수원 품목 등록 절차를 신속히 마무리해 실질적인 상용화와 수주 성과로 연결할 계획"이라고 말했다.
비츠로시스 관계자는 "국내외 16기 원전 프로젝트를 수행하며 검증받은 기술력과 품질관리 노하우는 비츠로시스만의 강력한 경쟁력"이라며 "가동원전 핵심 제어부품 국산화를 성공적으로 완수해 MRO 시장에서 새로운 성장 동력을 확보하고 신규 원전 및 차세대 원전 분야까지 사업 영역을 적극 넓혀 글로벌 원전 제어 전문기업으로 도약하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com