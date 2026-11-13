큐알티, 3분기 누적 영업익 59억·전년比 55% ↑

AI 핵심 요약beta
- 큐알티는 13일 3분기 누적 매출 578억원·영업이익 59억원을 기록했다고 밝혔다
- 고부가 반도체 평가 수요 증가로 누적 매출은 11.7%, 영업이익은 54.9% 늘었다
- 큐알티는 AI 데이터센터와 우주·항공 분야 평가 서비스 출시를 추진한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신사업 본격화로 안정적 성장 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 검증 솔루션 기업 큐알티가 2026년 3분기 연결 기준 누적 매출액 578억원, 영업이익 59억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 11.7% 증가했으며, 영업이익은 54.9% 늘어났다. 3분기 단일 기준으로는 매출 189억원, 영업이익 17억원을 기록했다. 누적 영업이익률은 전년 동기 7.3%에서 10.1%로 2.8%포인트 상승했다.
회사는 수익성 개선이 반도체 검증 기술을 기반으로 한 고부가가치 평가 및 분석 서비스 수요 증가에 따른 것이라고 설명했다. 우주항공 분야의 업스크리닝 시험과 유리기판 등 차세대 반도체 제품에 대한 평가·분석 의뢰가 확대되며 실적에 기여했다.
최근 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 우주·항공 등 첨단 산업 발달로 고성능·고신뢰성 반도체 수요가 늘면서 신뢰성 평가 시장이 확대되는 중이다. 특히 연초 수주한 유럽 방산업체향 RF 신뢰성 평가장비 납품이 4분기부터 본격화될 예정이다.
큐알티는 AI 데이터센터용 서버를 대상으로 한 신뢰성 평가 및 종합분석 서비스와 우주·항공 분야 신규 사업을 조만간 론칭할 계획이다. 단순 검증 의뢰를 넘어 자체 개발 장비와 맞춤형 시험·평가 서비스로 사업 영역을 다각화해 수익 구조를 강화한다는 전략이다.
글로벌 시장 개척에도 역량을 집중하고 있다. 자체 개발 평가 장비의 해외 공급을 늘려 미국 현지 신뢰성 평가 서비스를 확대하고 글로벌 고객사와의 파트너십을 강화할 계획이다.
큐알티 관계자는 "4분기 기수주한 해외 장비 납품을 차질 없이 진행하고, AI 데이터센터 및 우주·항공 등 신규 시장 공략과 글로벌 자체 장비 사업 확대를 통해 성장을 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com