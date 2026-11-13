김천소년교도소, 소년수형자 뮤지컬 공연…故 최불암 마지막 작품

AI 핵심 요약beta
- 김천소년교도소가 12일 소년수형자 뮤지컬을 공연했다
- 공연은 사회 복귀 지원 문화예술교육의 하나로 마련됐다
- 고 최불암 씨가 예술감독으로 참여한 마지막 작품으로 알려졌다
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제로캠프 후원으로 2013년부터 문화예술교육 운영
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김천소년교도소는 소년수형자들이 출연하는 뮤지컬 '소년의 여정: 김천 오뒷세이아'를 지난 12일 공연했다고 13일 밝혔다.
이번 공연은 소년수형자의 사회 복귀를 지원하기 위한 문화예술교육 프로그램의 하나로 마련됐다. 지난달 29일 별세한 배우 최불암 씨가 생전 예술감독으로 참여한 마지막 작품이다.
최씨는 사단법인 제로캠프 이사장으로 13년간 교정시설 문화예술교육을 지원했다. 김천소년교도소는 제로캠프 후원으로 2013년부터 소년수형자를 대상으로 연극·음악 교육을 운영해 왔다. 소년수형자들은 뮤지컬과 밴드, 난타, 사물놀이, 오카리나 등의 활동에 참여한다.
공연에 출연한 김모(18) 군은 "무대를 준비하고 공연하는 과정에서 협력과 책임의 의미를 배우고 자신감을 얻었으며 공연을 준비하는 과정은 저로 인해 고통받았을 피해자에게 진심으로 속죄하는 시간이었습니다"라고 말했다.
김희곤 김천소년교도소장은 "이번 공연이 소년수형자들에게는 자신의 가능성을 발견하고 새로운 삶을 향해 나아가는 소중한 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 문화예술교육을 통해 소년수형자들의 정서적 성장과 성공적인 사회복귀를 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
yek105@newspim.com